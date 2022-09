GURNUO GA IZ SVE SNAGE – NIJE MOGAO DA SE SMIRI: Karambol za crnim stolom, OTKAZALE MU KOČNICE

Tokom emisije “Gledanje snimaka” pušten je klip na kom se vidi kako je Nenad Aleksić Ša komentarisao vezu Tamare Nikolić i Adama Đoganija.

– Posljednja rečenica mi je katastrofa – rekao je Adam.

– Rekao sam da sam imao sličnu situaciju, od vaše veze nema niišta, stojim iza toga. Njene emocije se ne vide, ti ne stojiš uz nju kad treba. Ti si rekao da ako niste u vezi, ona može da radi šta želi. To je totalna glupost – kazao je Ša.

– Ti si rekao da je on jadan – rekao je Milan.

– Jadan je jer prelazi preko svega – kazao je Ša.

– Preko čega prelazi? – upitala je Tamara.

– Rekla si da je loš, izašle su neke prepiske, ja stojim pri tom stavu, da kad nisi sa njim, da si totalno drugačija, smiješ se, drugačija si – rekao je Ša.

– To onda nije razlog da govoriš da je naša veza lažna – kazala je Tamara.

– Ja ne želim da komentarišem neke priče, koje su za mene šlageri – rekla je Tamara.

– Flert sa Milicom je njegova nesigurnost u Tamaru. Totalno mi sve ovo ne ide. On je drugačiji takođe kad nije sa njom, zajedno su kao pokisli, niste jedno za drugo, uopšte – kazao je Ša.

– Danas sam pričao sa Adamom, ja vidim neke stvari, dečko bi se više družio sa mnom više, ali neće zbog nje. Ona ga je najstrašnije vrijeđala zbog izbora pjesme. Danas ga je ribala najstrašnije zbog flaše. To je djevojka koja ne zna ni dvije vježbe za glu*eus, a gleda ga tokom čitavog dana. Danas sam mu dao čokoladicu, više neka me niko ne pita za nešto slatko. A ti da imaš dostojansvo, djevojko, nikada ne bi pojela ništa iz moje ruke. Bolje ćuti – rekao je Uroš.

– Ti si jedan matori klošar, iskreno – kazala je Tamara.

– Uroše, nemoj sve to da govoriš – rekao je Adam.

– Ti si slep kod očiju – kazao je Uroš.

– Ti njega moliš? – upitala je Tamara.

– Pet puta sam mu rekao samo da prećuti, da je ne komentariše – rekao je Adam.

– Neka sam slijep kod očiju, pustite me samo da tonem sam, sretan sam sa njom. meni je najljepši dio dana kada sam sa njom, kada sam pored nje – kazao je Adam..

– Nisi sretan sa njom, najsretniji si samo kada ležite i ćutite – rekao je Uroš.

– Tamara, da li si čula ovo, on moli Uroša jer mu je prijatelj? – rekao je Milan

– Ne želim da se nalazim između njih dvoje – rekao je Adam.

– Ona ga laže svaki dan, ja sam rekao da je meni do ja*a, dobro mi je i kad sam sam, ako mi bude pored neke djevojke dobro, ja ću da budem sa njom, ako ne, ništa. Tebi je loše pored Tamare, ona je inadžija. Ti nisi nikakav sportista, djevojko, ne bi pojela ništa iz moje ruke. Kakve zube imaš, daću ti pare da ih popraviš – rekao je Uroš.

– Ti si psihopata, imaš veliki kompleks od Kristijana – rekla je Tamara.

– Ti si bolesna od parkinsona, očigledno – rekao je Uroš.

– Ti si retardiran – rekla je Tamara.

– Kada pljuješ nju, vrijeđaš mene – kazao je Adam.

– Ona sa dvije škole i fakultetom ne može da uspe u muzici – kazao je Uroš.

– Deset mjeseci radim taj posao, retarde retardirani – kazala je Tamara.

– Da je toliko uspješna, imala bi para bar da stavi protezu – rekao je Uroš.

– Nije mi prioritet, seljačino jedna, jako se za*ebavaš – kazala je Tamara.

– Ovdje sve neki mafijaši – rekao je Uroš.

– Ti si propali kaskader. Ja te ne vidim, vazduh si – kazala je Tamara.

– Ja sam mu prijatelj, zato sve ovo govorim – rekao je Uroš.

– Da si mu prijatelj, ne bi radio ovo – rekla je Tamara.

– Ja ću da ti platim protezu – rekao je Uroš.

– Ti pratiš svaki moj korak, ti si psihopata, gledaš svaki moj korak – rekla je Tamara.

– Ti nju vrijeđaš, a vrijeđaš mene – rekao je Adam.

– Ti si lud jer si joj dao pristup u tvoj život – rekao je Uroš.

– Smatram da nisi vrijedan moje pažnje ni jedne minute – rekao je Uroš.

– Je l’ ti mene bre hoćeš da ubiješ, Uroše, da li želiš to? Pusti me da potonem pored nje, pusti me – vikao je Adam, a onda ga je Uroš odgurnuo jer mu se unio u lice.

– Ja bih da malo smirim situaciju. Da je sve ovo dno dna, jeste, na Adama mislim – kazao je Marinković.

– Adame ja sam te pitao da li smijem da je naribam, ti si rekao da smijem – rekao je Uroš.

– Tako sam rekao – rekao je Adam.

– Ovo mi nisi rekao – rekla je Tamara, piše Novi.

