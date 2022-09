“ISKORISTILA JE DEJANA NA PODMUKLI NAČIN”: Aleks na meti OSUDA nakon što je pristala da uradi OVO ZA PARE

Prvo pitanje u današnjoj emisiji “Pitanja gledalaca” voditeljka Ivana Šopić pročitala je Bilalu Brajloviću.

– Šta misliš o Aleksandri Nikolić? – glasilo je pitanje.

– Mislim da se dosto trudi da se promijeni, Dejana je dobro i pametno iskoristila, što se dokazalo i kad je bio izbor za Miss i drugo glasanje. Pobjedila je samo zbog toga. Ono za posebnu, ovdje postoji posebnijih djevojaka više, Cveta je posebnija. Iskoristila ga je, dosta se trudi da se promijeni, da li je iskreno ili ne, ne znam. Da je iskrenije, mi bismo to vidjeli – rekao je Lil Broks.

– Ja znam da Bilal nema lijepo mišljenje o meni, nemam ni ja o njemu. Na početku je bio super sa mnom, onda se promijenilo mišljenje, otišao na intervju, ispljuvao mene, moju vezu, mog dečka. Na početku nisam imala ništa loše da kažem za njega, čak mi ga je bio žao zbog situacije sa Kristijanom. Nemam lijepo mišljenje o njemu, a i ne interesuje me, da ja dokazujem nekome da li sam se iskreno promijenila. Određeni ljudi nemaju pristup meni, mislim da im to smeta. Ja da sam Dejana iskoristila, ne bih bila sada ovdje i zarađivala svoj novac. Mogla sam da budem napolju i da se šlepam uz njega. Ja želim da budem samostalna – rekla je Aleks.

– A nije te on nagovorio da uđeš ovdje? Ja mislim da te je on poslao da zarađuješ pare. Čime će se on baviti napolju? On je neko ko samo igra igrice, kako su došle pare, još brže će da potroši – pitao je Bilal.

– On pokreće biznis sa bratom, osvojio je lijepu svotu novca, pobjedio, ima svoj kanal. Nema potrebe da me šalje da ja zarađujem ovdje za njega i mene. On ima pravo da radi sa svojim novcem šta poželi, ja sam došla ovdje zbog sebe, a ne da zarađujem za nekoga – dodala je Nikolićeva.

– Bilal je kontradiktoran, kaže da Dejan nema novac, a da ga Aleks iskorišćava. Kako može da ga koristi, ako nema novac? Nek se odluče. Ništa mi nije jasno. Ili je to samo ljubomora – ustala je Sanja Grujić.

– Aleksandra je prije koristila muškarce radi novca, sad koristi Dejana radi publike. Ne mora korist da bude samo radi novca. Vidi se, samo potencira: “Dejan, Dejan, Dejan”. Ona puca na treće mjesto minimum ove godine – dodao je Lil Broks.

– Čast izuzecima, ali pojedini muškarci ovdje ne mogu Dejanu ni cipele da očiste. Previše je rano da razmišljaš o plasmanima, ima još 9 mjeseci. A ja tebi želim da budeš u top 3 – dodala je Aleks.

– Bilale, nije poenta rijalitija da nekoga pljuše samo. Imam osjećaj da po difoltu moraš da kažeš o nekome nešto loše. Za Petrućija sad da te podignu, ti ćeš reći nešto loše, možda i izmisliti. Aleksandra ima to što nosi iza sebe, to sam ja rekao, to je prvo Dalila, koja je imala svoju publiku, pa ju je spojila sa Dejanom. Aleksandra ima i svoju publiku, ali ima i Dejanovu. Pobjedila je i Kijina majka, ali publika je druga – ustao je Ivan Marinković, piše Srbija danas.

