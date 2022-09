” TAKI MI KUPUJE VEŠ, I GOVORI MI KAKO DA SE OBLAČIM -Maja i njen otac ŠOKIRALI PRIZNANJIMA!

Maja Marinković kaže da joj otac Radomir Marinković Taki kupuje tange i tjera je da se se.si oblači! Učesnica “Zadruge 6” ispričala je da joj je on platio sve plastične operacije jer smatra da mlade djevojke treba da budu atraktivne.

– Imam najboljeg oca na svijetu! Voli me kao Boga! Sam me je odgajao i uvijek mi je ispunjavao sve želje. Kad treba nešto da kupim, njega zovem. Kupuje mi veš, pidžame, haljine, parfeme, šminku, trepavice… Ma sve! Zna koju veličinu garderobe nosim i kakve mi se stvari sviđaju, tako da imam povjerenje u njega da će izabrati ono što je najbolje i najljepše – priča starleta i dodaje da je Taki bio zaslužan i za njen stajling na ulasku u “Zadrugu”: Odlučila sam se za dugu, zatvorenu haljinu. Rekao mi je: “Šta si to obukla?! Treba da udeš kao zvijezda i da budeš atraktivna, a ne kao neka baba.” Poslušala sam ga i presvukla se! Taki smatra da treba da izgledam se.si jer sam lijepa i mlada! Maja otkriva da je iskeširao i sve njene posjete plastičnom hirurgu: – Platio mi je silikonske grudi, smanjenje nosa, uvećanje jagodice… Pa valjda je bolje da mi otac da pare za sve to nego neki sponzor!

Radomir Marinković Taki kaže da ne žali novac kad je riječ o njegovoj mezimici.

– Maja je ušla sa više od deset džakova garderobe u rijaliti. Platio sam sve te haljinice i štiklice 23.000 evra. Mora da bude najljepša i da se lijepo slika pred kamerama – priča Majin otac i otkriva koliko je para uložio u kćerkin izgled:

– Grudi, napumpao sam joj i usta i nosić. Dao sam joj novac i za tetovaže. To me je koštalo oko 20.000 evra. Htjela je da izgleda kao svjetske glumice i uspjela je u tome! Ona iz „Zadruge”, kad ne bude diskvalifikovana, iznese ozbiljne pare i sve potroši na putovanja, rođendan, momke… U kući možda ostavi 100 evra.

Facebook komentari