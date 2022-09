FILIP CAR PONIZIO DALILU I MAJU – NAJGORE RIJEČI O BIVŠIM CURAMA: Evo šta je rekao za njih, SKANDAL U NAJAVI

I pored toga, on u intervjuu za Kurir Stars kaže da ne planira da se pridruži zadrugarima, među kojima je i njegova bivša djevojka Maja Marinković.

– Ne bih ulazio u ovu sezonu “Zadruge”. I kada nisam tamo, kao da jesam. Pričaju o meni više nego o 90 odsto ljudi koji su unutra. Mislim da sam za dvije sezone donio veliku gledanost, a zaradio jako malo, naravno, svojom krivicom, sada bih tražio i previše novca. Tek sada vidim koliko vrijedim za rijaliti i koliko sam autentičan i stvaran lik.

Maja je izjavila da ste ti i Dalila jedno za drugo. Kako to komentarišeš?

– Majine izjave, kao ni njeno učešće me ne zanimaju. To što ona priča mogu samo ja da kažem, a ne Maja Marinković. Nisam ni za koga, niti je za mene bilo ko s kim nisam opstao, niti sam imao civilizovan odnos. Maja ne zna šta priča. Kako joj koju informaciju ubace, tako mijenja mišljenje, ali razumijem je. Zatvoren prostor, juri popularnost, sve najbolje joj želim u daljem učešću i što manje neka pominje mene!

Da li se sada kaješ zbog veze s Dalilom, Majom ili nekom drugom djevojkom s kojom si bio u rijalitiju?

– Ne kajem se ni zbog čega u životu, sve što sam uradio školovalo me je i nečemu naučilo. Kajem se jedino što ranije nisam završavao te odnose. Umjesto da ih prekinem, ja sam se tovario sve dublje u taj mulj takvih žena koje ništa dobro ne mogu donijeti. One su sposobne samo da proizvedu agresiju u čovjeku. Generalno, meni su te žene za usput. One su mnogo toga preživjele u prošlosti, nije ni njima lako. Mislim da su to sve teški životi koji sreću treba da traže van medija, piše Kurir.

Facebook komentari