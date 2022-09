SAŠA POPOVIĆ OTKRIO DETALJE O NOVOJ SEZONI ZVEZDA GRANDA: Iznenadio sve odlukom -NAPUSTIO BITNU POZICIJU

Danas je počelo snimanje nove sezone najpopularnijeg muzičkog takmičenja “Zvezde Granda” koje su svi sa nestrpljenjem čekali, a ovim povodom je ispred studija na Košutnjaku među prvima stigao muzički direktor Aleksandar Milić Mili i prokomentarisao novi početak.

–Spremni smo za novu sezonu, puno očekujemo od nje pa ćemo vidjeti- kratko je poručio Mili.Nakon njega medijima se obratio Saša Popović.

–Ja ne znam, niko od žirija ne zna, i to je to. Znaćemo za dan, dva,tri, deset, petnaest. Naši čelnici pregovaraju sa televzijama, to nije naša stvar više. Brena i ja smo prodali Grand i više nismo u toj priči. Pitajte vlasnike, United grupu a ne mene- rekao je Popović i dodao:

– Ljudi morate da shvatite, ja sam ovdje isto kao i član žirija. Moj zadatak je da obavim audicije, da osmislim takmičenje, tu sam odgovoran i to volim. Što se tiče ugovora i pregovora, Saša Popović to više ne radi već novi vlasnici, da li će emiter biti Prva, Pink ili RTS ne znam, ali biće televizija sa nacionalnom frekvencijom– poručio je.

Uzimajući u obzir 15 fenomenalnih i uspješnih sezona ovog muzičkog takmičenja, Saša je podijelio i novine koje će se desiti u novoj sezoni a koje je lično on osmislio.

– Više nema produkcijskog žirija, sad su njih osmoro ravnopravni, svi biraju kandidate. Imamo osam tastera a sa pet ”da” se prolazi. Ko dobije pet ili više taj bira mentora ali mentor može da ga odbije. Panik taster takoše može da se dobije ako 5 članova žirija to zahtijeva i eto. Moram još da kažem da smo na audicijama imali 7 hiljada kandiata, nevjerovatna brojka– otkrio je Popović, piše Grand.

