TUŽBA ZA DEJANA! Nakon MONSTRUOZNE izjave, Dragojeviću se sprema pakao: “Ništa mu nije SVETO!”

Radomir Taki Marinković, otac Maje Marinković, u intervjuu za Kurir ispričao je sve o odnosu sa svojom ćerkom. On je otkrio da je Dejanu Dragojeviću poslata tužba zbog izjave da su Taki i Maja u incestuoznom odnosu, ali i da mu smetaju priče da podvodi svoje dete.Šta misliš o Dejanu Dragojeviću nakon što je izjavio da ste ti i Maja u incestu?

– Sve što sam čuo o Dejanu, ja sam video na televiziji. Njegova majka je pričala da je on promenio veru, Dalila je pričala ko je on i šta je. Dejanu ništa nije sveto, toliko je kukao za psa Tedija i na kraju nije hteo da ga vidi. Dalilin otac je stao na njegovu stranu umesto na ćerkinu i ovaj mu na kraju nije ni ruku pružio. To nije istina, nismo u incestuoznom odnosu.

– Kako si reagovao kad si čuo tu njegovu izjavu?

– Nimalo nije lako čuti kad neko izjavi takvu nebulozu. Tom dečku više ne bih davao prostora jer ga već nigde nema. On je svima koji su mu pomogli okrenuo leđa. Nisam želeo da ga tužim, samo sam hteo da se izvini, ali me je zvao Majin advokat, koji ima od nje overeno punomoćje, i rekao da će on to morati da uradi u njeno ime pošto se Dejan nije izvinio. Priča se da podvodiš svoju ćerku.

– To nije istina, to je nešto najsurovije i namonstruoznije što neko može da kaže. U životu imam samo moju Maju, nju jednu, i zabole me za sve te glupe priče. Znate šta, ja sam njoj sve na svetu. Od njenog 15. meseca sam je odnegovao, kupao sam je, previjao, kupovao joj „pampers“ pelene i sve ostalo. Maji sam ja i otac i majka.

– Zadrugari i gledaoci često komentarišu da nije normalno da jedan otac ćerki kupuje tanga gaće i da joj plaća silikone. Šta ti misliš o tome?

– Svi bi voleli da Maja ima sponzora i da mogu da kažu da je s nekim bila zbog para ili da bi joj nešto kupio. Njen nijedan ceh niko nikada nije platio, kao ni plastičnu operaciju. Sve je to ona dobila od mene, ja sam taj koji ulaže u svoje dete. Ona nema nikoga osim mene, ko će sad njoj da ubaci stvari u „Zadrugu“ ako ne ja?! Rekla mi je koju veličinu nosi, a ja sam čovek od ukusa i znam šta treba da obuče jedna mlada i atraktivna devojka kao što je Maja Marinković. Toliko je devojaka prošlo kroz moje ruke, moram da znam šta vredi.

– Često imaš devojku koja je približnih godina kao Maja, kako ti to nikad nije zasmetalo?

– Da li ste vi ikad čuli da sam ja potvrdio da sam u vezi s nekom devojkom, niste! Ja sam džentlmen i mislim da nije lepo pričati o tim stvarima. Kod mene je diskrecija zagarantovana, ali da bih se ja osigurao na neki način, devojke moraju da potpišu moj čuveni ugovor. Da pričam okolo šta radim, nikada ne bih imao toliko devojaka. Uslov je da devojka bude punoletna i da ne bude mlađa od moje Maje.

– Da li je Maji nekad zasmetala neka tvoja devojka?

– Mi ne pričamo o takvim stvarima. Maja mene nikada u životu nije videla ni sa jednom devojkom. Za takve stvari ja sam uvek imao svoj stan i strogo sam vodio računa o tome.

– Često si u društvu devojaka za koje se govori da se bave najstarijim zanatom, zbog čega su neki komentarisali da radiš kao posrednik u prostituciji?

Taki MarinkovićFoto: YouTube/Red TV

– Beograd je mali grad u kojem se tačno zna ko šta radi. O meni svašta može da se priča, ali nije istina da ja nekoga podvodim. Mnoge devojke sam spasao i pomogao im da se vrate iz inostranstva ili kada su imale finansijskih problema. Da nekoga zloupotrebim ili prodam nečije telo, to zaista ne, ipak i ja imam žensko dete.

– Da li ti je nekad zasmetalo ako neka tvoja partnerka ima muža ili dečka?

– Najviše volim kad moja devojka ima dečka. Dugo sam živeo u Švedskoj i ja sam navikao na te trojke-četvorke. U životu sam imao preko 500 žena, čak pišem knjigu o tome.

