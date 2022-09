JOVANA JEREMIĆ RASKINULA SA DEČKOM: Već našla novog, BOGAT JE USPJEŠAN!

Jovana Jeremić nedavno je raskinula vezu s dečkom Nenadom Sankovićem, ali nije dugo samovala.

Kako Kurir saznaje, voditeljka je bila ta koja je stavila tačku na odnos sa sinom čuvenog ginekologa Nikole Sankovića, ali je odmah našla novog partnera, koga krije kao zmija noge i još ne želi da ga prikaže u javnosti.

– Jovana je skoro ostavila Nenada. To više nije bilo to. Nije mogao da je prati i da se nosi sa svim onim što njen posao nosi. Ona je bila ta koja je inicirala raskid. Svako je krenuo svojim putem, ali su ostali u prijateljskim odnosima. Ipak, Jovana nije dugo samovala, pa je ubrzo našla novog udvarača. Još su na početku, ali joj u svemu odgovara i super se slažu. Poslije teškog perioda zbog pretnji koje je dobijala na društvenim mrežama i stresa koji joj je sve to prouzrokovalo, novi dečko joj je pružio podršku i našao joj se pri ruci. U pitanju je dobrostojeći i zgodan muškarac. Baš ide uz Jovanu i njen temperament – ispričao je izvor.

Ekipa Kurira je pozvala Jovanu koja je rekla da ne želi da komentariše saznanja, ali i da ona nije žena koja vara, ali zna šta želi u svom životu.

– Ne želim da komentarišem svoj ljubavni život. Vrijeme će pokazati da li smo Nenad i ja jedno za drugo i da li ćemo opstati. Bitno je u svakom momentu da smo iskreni jedno prema drugom. Ja nisam žena koja vara, ali sam žena koja zna šta želi u svom životu – poručila nam je Jovana.

Podsjetimo, nakon razvoda od supruga Vojislava Miloševića u martu ove godine, za novog Jovaninog dečka Nenada saznalo se kada je s njim fotografisana na aerodromu prilikom odlaska na zajedničko putovanje u Barselonu.

– Imam nekog u životu, neću da lažem. Imam nekoga ko mi je interesantan, ima i onih koji se bore za moju ljubav i imaju pravo na to. Slobodna sam žena, imam kćerku. Želim ponovo da se udam. U pitanju je dečko koji je prije svega moj prijatelj, poznajemo se sedam godina, a upoznali smo se na svadbi moje drugarice. O ljubavi ne želim da govorim, a blisko prijateljstvo je planulo prije šest mjeseci. Od februara se intenzivno družimo. Idemo na putovanja i ići ćemo – rekla nam je tada Jovana.

Da je Nenad bio zaljubljen u Jovanu, moglo se vidjeti i po fotografijama s festivala iz Vrnjačke Banje, gdje je Jovana nastupala, dok ju je on neprestano snimao.

– To mi je prijatelj s povlasticama. On ima sve povlastice! Srećna sam, ispunjena. Kod mene je sve uvijek kvalitetno, ozbiljno, ispunjena sam u svakom smislu. On je negdje moj tip frajera – ispričala je Jovana.

