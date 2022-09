KRISTIJAN U RANU ZORU IZ ZADRUGE PREBAČEN U POLICIJU: Poslije HAOSA je HITNO izveden sa imanja

Juče je u rijalitiju Zadruga 6 nastao pravi haos iz naizgled bezazlene situacije.

Uroš Ćertić je napao Adama Labunskob iz čista mira, a onda ga počupao što je Adama dovelo do nervnog rastrojstva. Cijelu situaciju je nervozno posmatrao Kristijan Golubović koji je sve vrijeme savjetovao Ćertića da se smiri. Ovaj ga nije zarezivao ni dva posto, a kap koja je prelila čašu bio je Ćertićev napad na Boru Džounsa kog je šutnuo u predijelu genitalija.

Golubović je tada potpuno pobjesnio i maltene obrisao pod sa Ćertićem što je izazvalo oduševljenje gledalaca Zadruge koji su već danima revoltirani zbog Uroševog bahatog ponašanja.

Ipak, i Kristijan i Ćertić su kažnjeni tromjesečnim honorarima zbog nasilja, šti će vjerovatno uticati na njihovo spuštanje lopte.

Ipak, Kristinovo ponašanje je teško previdjeti. On je i ranije obećava da se neće tući u rijalitiju, ali je retko kad to obećanje i održao do kraja.

On je još sa farme izveden u pratnji policijie u ranu zoru.

Prvi osnovni sud u Beogradu je trebalo tog dana da odluči da li Golubović mora u zatvor zbog dilovanja heroina.

Naime, tada je zapravo isticao period na koji je Goluboviću po prethodnoj molbi odobreno odlaganje izdržavanja kazne od osam godina zatvora zbog dilovanja 100 grama heroina.

Pogledajte kako je izgledalo njegovo izvođenje.

Kasnije, u rijalitiju Zadruga Golubović je ponovo bio izviđen iz Šimanovaca zbog jezivih prijetnji koje je javno uputio Staniji DObrojević

On je tada u ranim jutarnjim časovima imao saslušanje u Rumi, a iz “Zadruge” su ga izveli i odveli u policiju po prijavi Stanije Dobrojević zbog prijetnje da će je ubiti.

Da li će Golubović nastaviti praksu izviđenja iz rijalitija i odvođenja u policiju, ostaje da saznamo. Ali sudeći po njegovom temperamentu i nedavnom ispadu sa Ćertićem, nije nemoguće, piše Srbija danas.

