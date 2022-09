ŽIVOTNA ISPOVIJEST ZVEZDANA SLAVNIĆA: Otkrio šta se sve desilo KOBNE NOĆI – Priznao svoju LJUBAV prema Kseniji

Nakon što je ovonedeljni vođa, Marina Popović, izabrala potrčke i omiljenu ličnost, na red je došla emisija “Pretres nedelje”. Voditelj Milan Milošević podigao je Zvezdana Slavnića, kako bi ispričao sve detalje iz njegovog života, kao i ljubavi sa pokojnom pevačicom, Ksenijom Pajčin. Da li je istina da je to bila najveća ljubav u tvom životu? – pitao je voditelj na samom startu.

– Jeste bila najveća dečačka ljubav, ona je imala 17 godina, ja 16 godina. Godinu dana smo bili baš baš zajedno, posle se to razvlačilo. Moja najveća dečačka ljubav – rekao je Zvezdan.

– Koje je to godine bilo otprilike? – pitao je Milan.

– 1996, ne mogu tačno da ti kažem – rekao je Zvezdan.

– Ti si 1998. godine uhapšen, proveo si sedam godina u zatvoru? – pitao je voditelj.

– Ja sam bio osuđen na deset godina, zbog ubistva, zabranjenog nošenja oružija i lake telesne povrede. Desilo se velika tragedija, bila je diskoteka. Ne bih želeo da ulazim u neke sitnice, da moji ponovo proživljavaju sve to. Jednostavno se desila tragedija. Ništa to ne umanjuje moju krivicu ni malo, kajem se zbog toga, taj momak nije trebao da bude povređen, a kamoli ubijen. Ja sam tada imao 21 godinu – rekao je Zvezdan.

Zvezdan SlavnićFoto:Youtube printscreen/Zadruga Official

Šta se desilo? – pitao je Milan

Mi smo tu stalno izlazili tamo. Otprilike smo imali naš separe, došlo je do nekih čarki, izašli smo napolje i desilo se šta se desilo. Mogu da potvrdim da Ksenija Pajčin nije došla tu, zbog nje se ništa nije desilo. To je bila jedna novinarska priča, pompa, da bude zanimljivije – rekao je Zvezdan.

– Da li je glumica Katarina Radivojević bila prisutna? – pitao je Milan.

– Bila je prisutna. Nismo bili u vezi, ona je bila u tom društvu gde je bio ovaj pokojni mladić. Uhapšen sam posle 14 dana, zato što kad se to desilo, ja sam pobegao. Momak je bio na aparatima, otprilike sam iščekivao šta će da se desi. Kada sam saznao da je preminuo, bio sam uhapšen posle nedelju dana – rekao je Zvezdan.

Koliko je taj momak imao godina? – pitao je Milan.

– Tada je možda bio par godina stariji od mene, to je neko moje nagađanje – dodao je Zvezdan.

– Koliko je teško nositi 24 godine krst na leđima da si ubica? – pitao je voditelj.

– Ja sam kriv za te stvari, sam život i način na koji sam ga živeo. Ja bih nekoga ubio ili bih bio ubijen. Tako sam živeo, takve su bile godine. Nisam znao drugačije da živim, što je bilo nenormalno. Za taj krst što nosim, znam šta se desilo te noći i znam da nije bila moja namera da ubijem bilo koga. Ja se nikada nisam oglašavao. Možda grubo zvuči da kažem da sam bio “žrtveno jagnje”, ali je bilo, dete poznatog roditelja, pa ajde da slomimo koplja na njemu. Ne ulazim u odluke suda, ali je ispalo da sam došao i ubio nekoga, tako piše, ali to nema apsolutno veze sa vezom. Jednostavno, znali su šta radim i kako se ponašam. Da sam bio sportista i da sam došao na vikend, ne bih razumeo, ali sam razumeo sada. Ne znam zašto je Ksenija umešana u to, ja sa njom tada, sigurno, deset meseci nisam bio uopšte u kontatku. Kako je njoj bilo da nju stave u tu priču, a da nema veze? Ja sam to veče prvi put video te ljude. Ne znam kome je pala ta ideja – rekao je Zvezdan.

– Kako si živeo? Da li si se bavio kriminalom? – pitao je Milan.

Zvezdan SlavnićFoto:Youtube printscreen/Zadruga Official

– Pa sad, bavio kriminalom. Ja sam se rodio sa srčanom manom, tako da nisam mogao da se bavim sportom. Tu su bili neki treninzi koji su zahtevali dobru spremnost, tako da nisam mogao profesionalno time da se bavim. Posle toga, došao je razvod mojih roditelja, ja sam ostao sa majkom. Ja sam iskoristio to što me je ona puštala, pa me je ulica povela – rekao je Zvezdan.

– Pominje se da si bio u toj priči ozbiljno, ti klanovi i to. Sa 22 godine si bio u kriminalu – rekao je Milan.

– Ja sam sa 15 godina bio na ulici već. Vreme je bilo takvo da ako želiš da izađeš napolje, morao si da držiš do sebe. Nije mogao svako da izlazi i da se ponaša kako je hteo. Meni se kao klincu svideo taj adrenalin i da sam u to zagazio duboko – rekao je Zvezdan.

– Kada si uhapšen, da li si priznao ubistvo? – pitao je Milan.

– Jesam, priznao sam. Pored toliko svedoka, nisam ni gledao da se izvlačim – rekao je Zvezdan.

Koliko ti je bilo teško što si tako ugrozio i ponizio ime svog oca? – pitao je Milan.

– Sada to mogu da kažem, jer sada kada sam malo odrastao, vidim koju je to težinu imalo, a tada to nisam tako shvatao. Ja sam bio u tom filmu, a on je išao, pa je išao. Njemu svaka čast, pozdravljam ga ovim putem i mogu da kažem da je stajao iza mene. Nije stao iza onoga što sam uradio, ali pošto je znao istinu, pa mu je možda bilo lakše i znao je da nisam ubica – rekao je Zvezdan.

