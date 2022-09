Rat Maje i Aleksandre se nastavlja, starlete iznijele sav prljav veš u javnost, zadrugari zanijemili od šoka

Skandalozna svađa Maje Marinković i Aleksandre Nikolić podigla je Bijelu kuću na noge.

poster

Naime, Maja Marinković je na početku prokomentarisala izlaganje Aleks NIkolić o njoj.

– Ne bih se složila sa njom. Istina je da je došla ovde da se pere od njene prošlosti. Ovo je Dejan Dragojević u ženskom telu, samo što je on nekim delom čovek koji ima mozga, ko je jako inteligentan. Ja nisam došla da glumim ovde neki moral. Mene niko ni za šta nije platio, dok nju jeste. Vidjeli smo kako su je tretirali bivši momci – rekla je Maja.

– Da istina je, ali imam sada nekoga ko me tretira kao boginju – ubacila se Alex.

– Ona je kod tebe u intervjuu rekla da ja imam fetiš na oženjene muškarce, tu je počelo. Ja da imam nešto protiv nje, proganjala bih je. Nema ni sad problem sa mnom ili bilo šta, ali komentarišem. Vidim da je pokvarena i radi kvarne strane – rekla je Maja.

– U čemu se ogleda ta njena kvarnost – pitao je Darko.

– Zadrugari su rekli da je drugačija slika kad se gleda i kad si ovdje. To je istina. Mene su gledali kao vješticu koja lupa. Ona je Kristijanu spomenula prije neki dan majku, pa se čudi. Izvini, nisi rasla u svili i kadifi. Ničija prošlost nije sjajna i bajna… – rekla je Maja.

– Da li je Aleks slagala nešto u tom razgovoru? – ubacio se Mića.

– Ako pričamo realno i ona je ljubavnica, oni su u braku i dalje. Dakica možda neće dati razvod braka – dodala je Maja.

– Kada smo stupili Dejan i ja u vezu, oni su potpisali papir za razvod braka ovde kod kante, pre mene. Koliko znam, Dejan bi sutra voleo da bude razveden od nje. Ne zalazim u to, on najbolje zna – ubacila se Aleks.

– Ja sam imala situacije kakve sam imala, od toga ne bježim. Isti taj Janjuš sa kojim sam ja bila, to je bila najveća ljubav, ona se petljala u taj odnos. Ti da nisi željela, ne bi bila tu – rekla je Maja.

– Jedini muškarac u mom životu je Dejan, a Janjušu, Filipu i ostalima želim sve najljepše u životu – ubacila se Aleks.

– Čim to traje već godinu dana, postoji neki spoj, da li je do Dakice ili Dejana. Ja joj od srca želim da se promijeni, da ne bude toliki folirant, ali ću ponoviti da je za to potrebna određena doza inteligencije, koju ona nema – rekla je Maja.

– Ispada sada da, ona sada uživa u vezi i gleda je kao boginju, dok ti to nemaš. Da li si ljubomorna – pitao je Darko.

– Ne. Dejan i ja smo imali top odnos, ja njima svu sreću želim – rekla je Aleks.

– Imali su dva ista momka, logično je da se ne gotive – ubacio se Miki.

– Da li si očekivala od Aleksandre da ti pomene majku i da te se ona odrekla – pitao je Darko.

– To prvo nije istina, moja majka i ja smo u kontatku i mislim da je jako ružno. Ja nisam kriva što se to desilo u mojoj prošlosti – rekla je Maja.

– Zbog čega si opružila Slovenku da je bila kod hodži – pitao je Darko.

– Ja vjerujem u dokaze koje postoje, to sam čula. Kao što je ona pomenula moju vezu sa Pecom. Kakve veze ima ko je koga ostavio? On je dao izjavu da me voli i da nikada neće da me ostavi – rekla je Maja.

– I ta situacija sa Pecom, Majom i Aleksandrom, to mi je tek cirkus. Svako je koristio to da se medijski ispromoviše. Peckala je i ona Aleksandru, Peca je bio neutralan, ali voli on da bude sa devojkama koje su medijski ispraćene. A onda, Aleksandra kači sliku sa Pecom i kao: “Moj život” – rekla je Aleks.

– Ja uradim nešto, stojim iza svojih dela, ali se ne foliram ovdje. Kakva god da su, ne kažem da su poštena i moralna. Ja kažem da se jesmo posvađali, završili i to je kraj…Mi se jesmo posvađali, spakovala sam se i otišla za Beograd i to je kraj, nismo se čuli poslije toga. Da li je ona prihvatilište ili je to ljubav? Vidjet ćemo. Mislim da sam moralnija od Aleksandre. Samo po tome što se ne foliram, nego priznajem svoja djela. Mene niko ni za šta nije platio. Nikoga ja nisam vukla za rukav da bude sa mnom, a ti ljudi koji su me podržavali u tome, sada se bune. Kontradiktornost – rekla je Maja.

– Je l’ čuvaš nešto u šaci protiv Maje Marinković – pitao je Darko Aleks.

– Ne, nisam se raspitivala, ali sam rekla da nije poenta sve reći, ima deset mjeseci. Znam da moje riječi neke pogađaju, biću pametnija i neću biti bezobrazna – odgovorila je Aleks.

– Ovo je jedna trula taktika u samom startu. Čim kažeš da ima vremena, kod mene toga nema. Odmah sve tada…Ne mogu da kažem da je bolja, nije. Moj identitet nema cijenu, ne postoji. Ja kada sam nešto radila, radila sam iskreno, a ne zarad nečeg. Ne može da kaže da ja imam fetiš na oženjene muškarce, a ona je radila nešto sa svim tim muškarcima, sve i svašta – ubacila se Maja.

– Majo to je jako bezobrazno, ja ne znam da li ću moći da se ostvarim kao majka zbog toga – rekla je Aleks.

– Kako ti tamo pijana, kada treseš si**ma, možeš da znaš da li je on manijak, oženjen – rekla je Maja.

– Ja sam rekla da je samo ljubavnica – rekla je Aleks.

– Pa i ti si, tebi je dečko oženjen. Njene riječi nemaju težinu – rekla je Maja.

– Aleksandra, Maja zna da kaže da je ostvarena na svim poljima osim da nije majka, kako ti to komentarišeš – pitao je Darko.

– Ja koliko znam, tebi je otac ostavio stan i dobila si auto, tako da mislim da je njoj otac dosta pomogao – odgovorila je Aleks.

– To je otac, nije sponzor. Aleksandra, nisi prodavala pljeskavice, nego si radila to što si radila. Deki je inteligentan, on i Dakica kad ustanu znali su da rendaju. Ti si Dakicina blijeda kopija – rekla je Maja.

– Majo rekla si da iz nje priča Dejan Dragojević, a da želi da bude ti ili Dakica – pitao je Darko.

– Da, stojim iza toga, nikada neće biti Dalila Dragojević. To ti je ono kad imaš ku**insku dušu, to se pokazuje na djelima. Ti si pljuvala i lizila mnogo više nego što ti misliš – rekla je Maja.

– U krevetu sam to, ovako sam dama i u kuhinji domaćica… Ona nosi istu garderobu kao Ana Korać – odbrusila je Aleks.

– Ona je namjenski pratila mene, moje momke i moje ponašanje. Pogledajte “Zadrugu 4” i vidjet ćete o čemu vam pričam – rekla je Maja, piše Alo.

Facebook komentari