MILJANA KULIĆ POSLE 44 DANA IZAŠLA IZ BOLNICE: Smršala sam 24 kilograma, ulazim u “Zadrugu” kad budem imala 60!

Posle 44 dana Miljana Kulić je konačno izašla iz bolnice! Rijaliti zvezdi su se lekari borili za život nakon što je operisala želudac u Turskoj. Ona se sada oseća dobro, smršala je 24 kilograma i za Informer kaže da jedva čeka da uđe u “Zadrugu”.

Kako najavljuje, gledaoci televizije Pink će je gledati od kraja novembra:

– Evo, upravo sam izašla iz bolnice! Osećam se odlično, presrećna sam što idem kući. Celu noć nisam spavala od radosti i uzbuđenja jer ću konačno biti sa svojim sinom. Smršala sam 24 kilograma, ali to nije kraj. Krajem novembra treba da uđem u “Zadrugu” i cilj mi je da do tada dovedem kilažu do savršenstva. Ući ću u rijaliti sa 60 kilograma, a sada imam 97 – kaže Miljana za Informer.

Kulićeva najavljuje da će ova sezona “Zadruge” biti njena najbolja sezona.

– Ući ću tamo savršena i fizički i psihički! Biću zvezda “Zadruge 6”! Tek će se o meni pričati i pisati.

Naručivala picu

Naručivala sam picu kada sam bila u bolnici, iako moram da jedem samo pasiranu hranu

Uglavnom jedem pasiranu hranu, i to u veoma malim količinama, ali moram da priznam da ponekad prekršim i uzmem picu. Šta ću kada ne mogu da odolim. Naručivala sam picu i kada sam bila u bolnici – iskreno priznaje Kulićeva.

Miljana kaže da ishrana nije jedina stvar koju tokom boravka u Kliničkom centru Srbije nije poštovala:

– Pušila sam! Ma ne mogu bez cigareta! Volim da pušim i uvek ću pušiti. Padam u ozbiljne krize kada nemam cigarete.

Ne mogu bez cigara

Po Miljanu su u bolnicu došli njena majka Marija i dečko Nenad Macanović Bebica. Oni su je odvezli pravo u Niš:

– Jedva sam čekala da budem kod kuće. Nema ništa lepše nego da budeš sa porodicom, zagrliš svoje dete. Imala sam u bolnici ozbiljne psihičke krize, ali sada sam dobro. Kada imaš ovoliku podršku najbližih i fanova, ne možeš da budeš loše.

Udaću se za Bebicu

Miljana kaže da ozbiljno razmišlja da se uda za Bebicu:

– Zaslužio je da mu budem žena. Bio je uz mene svih ovih dana i pokazao je da me iskreno voli. Kada se budem oporavila, sigurno ćemo se venčati jer je on pravi muškarac za mene. Pre svega je čovek! Zola me više uopšte ne zanima – rekla je Miljana.

