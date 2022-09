DEJAN DRAGOJEVIĆ PIŠE KNJIGU: Nikada se prava istina nije saznala, ništa nije bilo tako kako je predstavljeno! IŠAO KOD PSIHIJATRA ZBOG DALILE!

Pobednik rijalitija “Zadruga 5”, Dejan Dragojević, odlučio je da napiše knjigu o svom životu i u njoj otkrije ono što dosad nije.

U knjizi o mom životu bi bile otkrivene neke stvari o kojima javnost nije upoznata, a ja ih još uvek držim isključivo za sebe, ali mislim da još nije vreme za to.

Da li smo mi sve saznali o tebi i Dalili ili postoji nešto što ste uspeli da sakrijete?

– Uvek postoji još nešto. Nikad se prava istina nije saznala, ni na sudu, ali ni u rijalitiju, a pogotovo ne u medijskom svetu.

Vas dvoje ste vaš život predstavili idealnim na društvenim mrežama, a zapravo to ništa nije bilo tako.

– Kada se pogleda malo bolje, ništa od toga kako je predstavljeno nije istina. Ja sam bio zaslepljen kada je moja bivša supruga u pitanju i sve više i više sam srljao u tom svom slepilu.

Preživeo si pravi pakao u rijalitiju, kako sada gledaš na to?

– Ja sam zahvalan formatu u kojem sam učestvovao, veliki šef i šefica su mi izašli u susret. Gledali ste moje lomove, udaranje, lupanje, ali mi je bila obezbeđena medicinska pomoć, psihijatar mi je dolazio svaki drugi dan, bio sam ispoštovan u svakom trenutku.

Kako su izgledali tvoji razgovori sa psihijatrom?

– U početku sam lagao svog psihijatra, kasnije sam mu to i priznao. Mislim da niko nije iskren sa njima, jer da jeste, svi bi bili na nekoj terapiji. Nisam uspeo da se oslobodim, sumnjao sam u sve, ali kada sam se otvorio i kada sam napokon priznao sve, on mi je rekao da moram da pronađem sebe i tek tada sam video koliko sam u kanalu. Trebalo mi je vremena da se vratim bar malo u normalu, ali u tome mi je najviše pomogla Aleksandra.

Da li si se odmah zaljubio u Aleksandru ili si u njoj samo tražio spas?

– Ja sam se u nju zaljubio čim je krenulo to naše muvanje, da sam tražio spas, bilo je dosta drugih devojaka s kojima sam mogao da ga nađem.

Kako ti i Aleksandra sada funkcionišete?

– Problemčići u svakoj vezi postoje, malo nam ta daljina smeta, ali kad se vidimo sve izgladimo.

Da li si planirao da otpočnete život zajedno?

– Meni to nije problem, ja bih nju preselio u Veternik, ali to nije zdravo. Tek smo počeli vezu, ona treba da sredi svoj život, da ima neku zdravu rutinu, a isto važi i za mene.

Da li ti nedostaje Huso?

– Ne! Ne nedostaje mi niko!

Kakvu emociju sada imaš prema Dalili?

– Ravnodušan sam skroz.

Filip Car je rekao da te gotivi, a ti njega?

– Ljubi ga brat, dobar je on čovek.

Imaš ozbiljnu armiju fanova, je l’ imaš neke finansijske koristi od njih?

– Dobio sam letovanje, dron, sat, kameru. Ja sam njima rekao da meni to stvarno ne treba, ali one se vređaju ako ja to ne prihvatim. Često u mamin lokal pošalju poklone i šta ja u tom momentu da radim, da bacim, ne pada mi na pamet. Hteli su kola da mi kupe, ali ja to stvarno ne mogu da prihvatim, to su već ozbiljne stvari, prenosi informer.

