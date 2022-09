Tokom prethodne noći, organizovano je takmičenje za zadrugare “Izbor za mis”.

Međutim došlo je do neočekivanog haosa, pa je obezbeđenje moralo da reaguje.Uroš Ćertić prošetao je pored Jelene Golubović i pljunuo je, a onda je ona počela da ga juri, kako bi ga polila vodom, zbog čga je reagovalo ozbezbeđenje i do sukoba nije došlo,piše Srbijadanas

Pljunuo me je u kosu – ponavljala je Jelena.

