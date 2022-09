DUŠICA JAKOVLJEVIĆ NAJAVILA TEŠKU SEZONU! Obratila se učesnicima pred POČETAK Zadruge 6: “Nadam se da ste SPREMNI!”

Početak nove, šeste sezone “Zadruge” zakazan je za večeras u 21h na kanalu ružičaste televizije, a kako je ulazak novih zadrugara u Bijelu kuću iz dana u dan sve bliži, portal Pink.rs odlučio je da se prisjeti dobro poznatih lica, koja su svojevremeno osvojila srca publike širom regiona.

Voditeljka Dušica Jakovljević je od samog starta projekta Zadruga, voditelj mnogih emsija. Ona se sada prisetila mnogih situacija od prve sezone, a potom i otkrila čemu se najviše nada u novoj sezoni.

– Od početka projekta Zadruge si da kažemo pored voditeljke, zaštitno lice. Moram te pitati koliko si puta, da se tako izrazim, preživjela sve teške situacije sa zadrugarima, da su ti natjerali suze na oči i šta je na tebe ostavilo utisak u prethodnih pet sezona?

– Od prve sezone do ove nove šeste, moram da kažem da sam sa zadrugarima prošla mnogo toga. U prvoj sezoni sam bila sama i kada je riječ i o pratećim emisijama, tako da smo mi svi zajedno prošli mnogo toga. Lično ja sam prošla nekoliko nečijih života, poslije kojih se mnogi nikada ne bi digli iz pepela, ja sam nekako bila predanija i posvećenija i profesionalnija u svom poslu. Posebno kada je riječ o nekim zadrugarskim životnim pričama, okršajima i ljubavnim situacijama pokušavala sam uvijek da ih razumijem i da nađem razumijevanje u sebi za njihova osjećanja i živote koje su nam dali na tacni. Vjerujem da su svi bili svjesni da će ih i voljeti i osuđivati, i da će ljudi donosti vrlo strastvene i ponekada fanatičke zaključke o nečijem karakteru i o tome da li nekog voli ili ne voli. Ja mnogo učim od zadruagra svake godine i mislim da je to nešto što svi vide, da možemo dosta da naučimo, da imamo i dobre i loše primjere ponašanja, na kraju krajeva i jednu realnu sliku naše današnjice – rekla nam je Dušica.

– Zadruga 5 je pomjerila sve rekorde gledanosti, da li mislis da će to moći da se obori u Zadruzi 6?

– Lično ja se uvijek pitam da li ćemo moći da oborimo rekorde. Zapravo ne pitam se da li ćemo, svjesna sam da hoćemo, ja se pitam šta li je to šta će se novo dogoditi i šta je to što će nas ostaviti bez teksta. Od prve sezone mislili smo eto to što se dogodilo prvi put pre kamerama, šta li je to što će nadmašiti celu priču, ili šta li može sledeće da se dogodi, a onda se desila neka nova situacija koja je prethodnu bacila u drugi plan. Zbog toga nekako jedva čekam Zadrugu 6 da vidim u kom smeru će se razvijati životi zadrugara, njihovi međusobni odnosi, pa i odnosi u samoj Zadruzi. Mislim da iščekujemo Zadrugu vrlo strpljivo, ne samo da bismo oborili sve rekorde već da vidimo šta je to o čemu će se narednih mjeseci, a i godina pričati – otkrila nam je Dušica.

– Iz godine u godinu preljuba je da kažemo postala normalna pojava, Sloba, Kija, Luna; Edo, Dragana; Janjuš, Maja, Ena; Ša, Tara, Ivana; i najupečatljiviji do sada Dalila, Car, Dejan… Zanima me ko je tu tebe najviše razočarao i čija preljuba te je bukvalno ostavila bez teksta?

– Ja sam uvijek govorila da ne mogu javno da amnestiram prevaru, iako je prevara nešto što se i te kako dešava i mi možemo da pokušavamo da budemo moralne gromade i da govorimo da se nama te situacije nikada nisu desile, da nikada ne mogu da se dese, ali to je nešto što od pamtiveka postoji. Mene sam čin preljube nije toliko iznenađivao koliko da je to prosto jedna od situacija koja nam se događa ali nisu nešto što je trebalo da bude shvaćemno kao jedan dobar čin. Mi smo svi grešni i mi svi moramo da prihvatimo sebe kao grešne i to je sasvim hrišćanski, ali mislim da je mene šokirao odnos aktera preljube prema samom činu i prema nekadašnjim peartnerima. To je ono što je mene ostavilo bez teksta i to je ono što sam ja osuđivala i što ću osuđivati i ono što me je posebno iznenađivalo je to što te veze koje su nastale nisu nastavile i nisu nimalo bile dobre, čast izuzecima. Bilo je tu nasilja, verbalnih sukoba, i ono što je bilo strašno bilo je nepoštovanje ljudi koji su bili prevareni a oni nisu bili u rijalitiju.

– Šuška se da je Veliki šef spremio iznenađenja u Zadruzi 6, da li bi nam otkrila nešto?

– Veliki šef kada priprema iznenađenja, on nikome ne priča o tome, da li misli da ću ja razglasiti pa zbog toga ne priča, ili je neki drugi razlog, to je već pitanje za Velikog šefa, ali ja volim iznenađenja i to svi znaju, i nekako sam prethodinih godina zahvaljujući Zadruzi postala majstor informizacije, a taj epitet su mi drugi dodelili, a ja jedva čekam da to počne i već u samoj noći ulaska 9.septembra da vidimo koje je to iznenađenje – najavila je Dušica početak nove sezone.

– Koji pobjednik je po tvom mišljenju najviše zaslužio pobedu?

– Ne znam, ne bih ja to gledala na taj način. Mislim da je Dejan do sada imao najveću podršku publike, čini mi se da je imao više od 50% u odnosu na sve ostale superfinaliste, ali mislim da je svako od njih pobedio zasluženo, a sad da li ima neka pobeda koja mi je draga ili manje draga pa to bih zadržala za sebe – rekla je Dušica.

– Počinje nova sezona, šta bi poručila budućim stanarima Bijele kuće i koga bi htjela da vidis od svojih kolega, prijatelja u Zadruzi 6?

– Pa ja ne bih voljela da vidim svoje prijatelje u Zadurzi 6, ali ima nekih meni dragih ljudi koji će postati učesnici, ali mislim da će to izuzetno dragi prestati 9. septembra jer oni postaju učesnici, i isrkeno ja ne bih volela da ih vidim moje prijatelje u Zadruzi jer bih morala da se emotivno distanciram, a to je izuzetno teško, a novim stanarima bih poručila da je svaka sezona teža od prethodne i da se nadam da su spremni za ulazak – odgovorila je Dušica.

