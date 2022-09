UPSS! DALILA POKAZALA SVE PORUKE KOJE JOJ JE SLAO FILIP CAR POSLIJE RASKIDA: On htio da propadne u zemlju od stida

Nakon kratke pauze, Darko je pročitao par komentara sa društvene mreže tviter, piše Novi.

Da li znaš da taj glamurozni lajfstajl zahtjeva i stilistu – pročitao je Darko tvit.

Stilistu nemam, oblačim se kako smatram da treba – rekla je Dalila.

Par emisija se nije pričalo o Tediju, je l’ živ – pročitao je Darko tvit.

Živ je. Moja mama ga čuva. To rastajanje, je bilo skupljanje poena za jutjub. Njega Tedi nikada nije intresovao. Plakao je: “Gdje je Tedi?”, to je bilo da meni učini da bude sretnom, to je dokaz da nije ni volio Tedija. Tedi je u svojoj kući. Tedi je jedva preživio kada se rodio – rekla je Dalila.

Kako komentarišeš ovo Dejane – pitao je Darko.

Neka odu na moj jutjub, neka se subskrajbuju i da me zaprate na Instagramu – rekao je Dragojević.

Care, pomiri ih sada, vidiš da su pogubljeni kao djeca – pročitao je Darko tvit.

Ma gdje ću, ja sam ih jednom rastavio, jednom pomirio, gdje ću?! Molim vas, nemojte mi slati kome je Dalila uzela pare, slati mi prepiske njene mame i sve ostalo – rekao je Car.

Koliki si odron, kada su Sale Luks i Makica nevinašca – pročitao je Darko tvit.

Ne znam što se bavi odronima – odbrusila je Dalila tviterašu.

Fikret je zvao Dalilu sa nepoznatih brojeva, pa pokušava da kaže da ga ona uhodi – pročitao je Darko tvit.

To su budalaštine. Mene je sramota da kažem da sam joj poslao tu poruku – rekao je Car.

Nije bila jedna poruka.Možemo da uđemo u glasovne poruke koje su poslate sa Zolinog telefona – rekla je Dalila, pa je pustila Careve glasovne poruke.

Kako ona čuva moje poruke – prokomentarisao je Car dok je slušao glasovne poruke.

Evo, ukucan mi je kao Filip kreten – rekla je Dalila i pokazala poruke.

Imali smo poruke SMS u toku raskida, a mi nismo imali kontakt posle ovoga. Mi smo imali raskid poslije one emisije kada se nije pojavio. Ovo je bio treći ili četvrti raskid – rekla je Dalila.

Neću se nadglašavati, tu neku seljačku demagogiju – rekao je Filip.

Da neko priča da ga ja uhodim…Nebitno je Darko! Ova dva muškarca mi nisu bitni u životu. Razumijem da postoji gnjev i ogorčenost – dodala je Dragojeićka.

Prijetnje i sve ostalo – rekao je Car.

Evo ga, direktno iz kuće. Lilino meče – rekla je Dalila i pokazala sliku Tedija.

