200.000 EURA DOBIJA ZA ULAZAK U ZADRUGU 6! Ona će ubjedljivo NAJVIŠE zaraditi – isplivali SVI HONORARI učesnika

Ni ova sezona neće proći bez već poznatih rijaliti igrača, koje smo imali prilike da gledamo u prethodnih sezona. Oni su povratnici zbog velikih honorara koje su ugovorili s Pink televizijom.

Kako za sada stvari stoje, najplaćenija će biti Iva Grgurić. Ona je, kako je izjavila za medije, tražila honorar od čak 200.000 evra. Kao pobjednica “Zadruge 3” smatra da zaslužuje da bude izuzetno plaćena.

– Veliki honorar sam tražila za ovaj ulazak, o tome ne smijem da pričam, ali je veliki iznos. Skoro 200.000 evra je u pitanju. Naravno da imam uslove koje nisam tražila u prethodnoj sezoni – izjavila je Iva nakon pregovora.

Za njom slijedi Miki Đuričić, koji će za 10 mjeseci boravka u beloj kući zaraditi 150.000 evra.

I Stanija Dobrojević će se dobro opariti, njen honorar iznosi 100.000 evra. Ona će se zadrugarima pridružiti naknadno.

– Tačno je da ulazim u “Zadrugu 6”! Najvjerovatnije će to biti oko Nove godine – potvrdila je Stanija svoj ulazak za medije.

Kristijan Golubović će za ovu sezonu dobiti 70.000 evra, ali je imao i uslov da izađe na nekoliko dana kada mu se bude porodila vjerenica Kristina Spalević.

I Ivan Marinković je bio na pregovorima, a prema poslednjim informacijama, i on će se useliti u rijaliti naknadno, i to za 2.000 evra nedeljno.

Miljana Kulić planira da uđe čim joj to zdravstveno stanje dozvoli, i to za 3.000 evra nedjeljno, a uz nju ide i njena majka za 500 evra manje.

Od Maje Marinković se očekuje da bude okosnica ove sezone, pa joj je zato i odobren honorar od 4.000 evra nedeljno, dok će njen otac Taki Marinković dobijati 1.500 evra.

Karađorđe će biti plaćen 1.000 evra po nedjelji, ali postoji tendencija povećanja honorara ukoliko bude ušao u žestoke rasprave sa Marinkovićima, s kojima nije u dobrim odnosima otkako je Maja preotela nevenčanog supruga njegovoj kćerki.

Iako je sastavni dio svih sezona, Lepi Mića je i dalje skroman kada je honorar u pitanju. On će dobijati 1.200 evra nedjeljno.

– Ja sam u rijaliiju za vrlo male pare. Pitajte lažne milionere koliko su uzeli para. Boli me glava od njihovih laži. Ja sam inteligentan čovjek i prije sam za jednu skromnu, dobru platu, koja te čeka kad izađeš iz rijalitija, nego da tražim milione, a izađem bez žute banke. Zadovoljan sam. Tih deset plata na kamaru, bude plus i neka nagrada, eto dobio sam kola, javnu promociju, pa sve to vrijedi – izjavio je Mića.

I ostali povratnici, poput Matore, Filipa Cara i Nikole Grujića Gruje, lijepo su naplatili učešće, dok će zadrugari koji se prvi put pojavljuju u “Zadruzi”, a nisu poznati javnosti, morati da se zadovolje nedjeljnim honorarom od 300 do 500 evra.

