DALILA NAZVALA DEJANA I MOLILA ZA POMIRENJE- ŠOK NA ROĐENDANU: Evo šta je tražila od njega, NJEGOVA REAKCIJA ŠOKIRA

Naime, sterleta iz Tuzle proslavila je 29. rođendan i negde posle tri ujutru bila je van sebe od alkohola i tuge, pa je nazvala još uvek zakonitog muža, koji je baš tada završio snimanje emisije “Narod pita”. Ona je ridala u slušalicu i molila ga da joj oprosti i da dođe ispred vile u Moštanici koju je dobila na kompenzaciju za proslavu rođendana.

– Dalila je organizovala proslavu 29. rođendana i to u jednoj vili u Maloj Moštanici, a sve je dobila na kompenzaciju. Nedeljama je sve spremala, misleći da će slavlje da bude gala i da će se odazvati veliki broj njenih prijatelja. Pozivnice je poslala dve nedelje pre proslave da bi svi mogli da se organizuju. Haljinu je našla ranije i za nju je dala dosta novca. Ketering je takođe bio raskošan. Nije štedela para za sve što se služilo, kao ni za di-džeja i muziku.

Ipak, kada je svela sve račune, nešto je tu falilo.

– Sve imam sada, ali nekako sam prazna. Proklet bio Dejan, ali osećam neku nostalgiju. Prvi rođendan bez njega. Nek crkne. Neću da mislim na njega. Imam pare, imam kuću, imam slavu – ponavljala je ona, ali videlo se da nije srećna – počinje izvor koji je blizak starleti i upućen je u sva dešavanja.

– Najveći nož u srce zabola joj je Ljuba Pantović, koja se nije pojavila na rođendanskoj žurki, a i Dalila joj se iskreno radovala i nadala. Kada joj je javila da je na putovanju u Istanbulu, briznula je u plač. Plakala je, nije se smirivala. To je bio znak da se Ljuba zaista odrekla posle svega i da neće da ima bilo kakav kontakt s njom, ali je to uradila na finjaka. Došla je sebi, poslala je Ljubi samo lajk na poruku da ne dolazi na rođendan. Posle Ljube izneverilo je još ljudi. Barem njih pet je otkazalo dolazak iz raznih razloga. Kako je rođendanska noć odmicala, Dalila je bila sve tužnija. Pila je kao luda, nije se zaustavljala. Marijana je pokušavala da je smiri, ali nije išlo. Setila se Cara, setila se Dejana. Obojica su srećni bez nje, obojica su je zaboravila. Takozvani Gringo je izmišljeni lik samo da bi njima prkosila, ali ni to joj nije upalilo. Slomila se jednog časa – nastavlja osoba koja se našla na žurki povodom starletinog 29. rođendana, koji je slavila u Maloj Moštanici.

– Dalila je shvatila da je ostala sama. Car je šutnuo, kao i većina prijatelja. Pogodile su je emocije i piće, počela je da plače. Jednog momenta je izašla ispred vile i pijana zvala Dejana sa skrivenog broja. Kad joj se javio, rekla mu je: “Ovde tvoja najveća ljubav. Tvoja žena. Dođi da slavimo rođendan kao nekada. Ne mogu bez tebe. Nedostaješ mi. Znam da si blizu, videla sam te u emisiji. Neće niko znati da si bio. Imam gorile ovde.”

– Kad joj je Dejan rekao da ne poznaje nikakvu Dalilu i da nikad nije imao ženu, počela je da vrišti i preti da će se ubiti ako ne bude došao da je vidi. Prekinuo je vezu i verovatno je blokirao jer više nije mogla da ga dobije nakon ovog pokušaja. Onda je očajna nastavila da pije. Uroljala se toliko da se više ničega nije sećala. Posle se pravila da ga nije zvala. Obrisala je njegov broj iz liste poziva i imenika. Otišla je ruku punih poklona, ali praznog i slomljenog srca – završava izvor, piše Srbija danas.

