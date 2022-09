DALILA NE ŽELI DA PROMIJENI PREZIME, OSTAJE DRAGOJEVIĆ: Otkrila razlog u emisiji – FILIP CAR BIJESAN

Neposredno prije emisije, Dalila je dala izjavu sedmoj sili i tom prilikom se dotakla i Dejanove izjave da bi joj kupio sonu kiselinu za rođendan, piše Novi.

– Što nije kupio, što mi nije poslao, ne znam, ja poklone ne odbijam, snimila bih i za svoj kanal – rekla je Dalila.

Kako je Dejan istakao isto u emisiji “Narod pita”, dvije večeri prije, uskoro će biti i ročište povodom razvoda braka, koji jedva čeka, a Dalila je istakla da ne želi da mijenja prezime Dragojević, kao i razlog svoje odluke.

– Ja čekam to ročište, ne dešava se ročište za ubistvo pa da moram da se spremam za to. Ostat ću Dragojević, ne može niko da mi sudi za to. Ja mogu da nosim prezime od Olivera Dragojevića, sviđa mi se prezime Dragojević i hoću da ga zadržim. Ne bih da mijenjam svoje inicijale. Bitno mi je to prezime, eto. Ja sam dobila to prezime, nisam ukrala, a sve što dobijem, ja zadržim, bilo to dobro ili loše, a dobila sam ga u trenutku kada je bilo lijepo. Vraćenu burmu ću sačuvati – rekla je drugoplasirana učesnica pete sezone rijalitija “Zadruga”.

