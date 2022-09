OD RASKIDA NE ZNA ŠTA RADI! Car se kaje zbog GNUSNIH UVREDA upućenih Dalili – Nazvao je “GUSKOM U MAGLI”!

U emisiji “Narod pita” voditeljka Ivana Šopić ugostila je bivše zadrugare, drugoplasiranu učesnicu Dalilu Dragojević i njenog bivšeg ljubavnika Filipa Cara, piše Srbija danas.

– Dobro veče, Biljana kraj telefona. Pozdrav svima, jako lepo izgledate. Prije svega, pozdrav mojoj Dalili. Srećan ti rođendan sa zakašnjenjem, ti si najbolji igrač, ikada. Izgledala si prelijepo na svom rođendanu, haljina ti je prelijepo izgledala, ja bih voljela da imam takvu. Oni koji te vrijeđaju su najveći odroni – rekla je gledateljka.

– Mene više ništa ne možer da me povrijedi, nije se lako naviknuti na neke loše riječi, ali neće to još dugo trajati – kazala je Dalila.

– Na tebe su ljubomorni svi, tebe niko nije htio da pohvali, jako su te mrzili. Zadrugari te nisu voljeli, nisu te cijenili – rekla je gledateljka.

– Bila sam surovo iskrena, dok nisam upala u neke svoje probleme. Sada me se to ne tiče, zaista. Bavim se nekim drugim stvarima, još uvijek čitam poruke koje sam dobila za rođendan. Čujem da me neki prozivaju, a ja ne znam ni ko su ti ljudi – kazala je Dalila.

– Znate šta, Filip je bio odvratan prtema svim djevojkama, a Dalila je njega jako voljela. Volio je da šara, kao i djevojke prije Dalile. Nju svi muškarci žele, on to zna. Zašto si bio surov prema Dalili, nije trebalo da je vrijeđaš kada ste raskinuli – rekla je gledateljka.

– Meni je žao jer su pale teške riječi, nakon svađe. Bilo bi žao ko god da je u pitanju. Ali to je bilo tako jer sam od nje njajviše očekivao. Bila je udata žena, ona se meni predstavljala kao devojka koja je imala nekoliko partnera, mnoge stvare nisam znao. Gospođa kaže da sam ja šarao, šarala je i ona, kada je mogla. Nije bilo onako, kako sam očekivao. Umela je da mi nađe žicu, lagala me je – rekao je Car.

– Da li si gledao gostovanje Anđela i Dalile – upitala je Ivana.

– Nisam ispratio, osim Instagrama, gde sam video neke isječke. Kao kada sam propratio neke stvari koje su vezane za Gringa, on mi je čak bio i simpatičan. Ona je neke stvari pretrpela od mene, jako surove. Shvatio sam da neke stvari krije od mene, pogotovo kada je Anđelo u pitanju. Govorila je ono što bih ja želeo da čujem. To je bila ludačka strasrt, koja je budila u meni takve stvari – rekao je Car.

– Nisi raspoložena da pričaš sa Filipom večeras – upitala je Ivana.

– Nije da nisam raspoložena, jednostavno nemam šta njemu da kažem ovoj osobi, ne zanima me – kazala je Dalila.

– Da ja želim da se obratim njoj kako ja mogu, dobio bih ono što ja želim – rekao je Filip.

– Da li bi mogao da izazoveš neku reakciju kod nje, ako bi to želeo – upitala je Ivana.

– Od našeg raskida ona ne zna šta radi. Mijenja partnere, slavi rođendan, zove Đoleta kralja, ne zna gdje udara, meni je to jako smiješno. To je medijima jako zanimljivo, da to pravi od sebe, urnebesno je. Dalila i ja smo ipak srećni ljudi, jer mi smo se riješili jedno drugog. Moja odluka da je ostavim je bila zbog toga samo da bi meni bilo bolje, a ne gore. Ona sve vrijeme priča o nekim lažnim slikama. Ona je guska u magli – rekao je Filip.

– Ja ne znam ko je on, da bih uvažila njegovo mišljenje – kazala je Dalila.

– Ja sam onaj zbog koga si ti ostavila muža. Ja sad već imam neke probleme jer mi osoba sa kojom se čujem šalje poruke, pita se šta ja imam da pričam sa Dalilom, a samo odgovaram na pitanja – kazao je Car.

– Maja je iznenađena jer sam ja rekla da joj je Luka slao poruke, ona kaže da su u dobrom odnosu – rekla je Ivana.

– Mnoge se prave pametne i misle da ispadaju gospođetine jer govore da im je neko pisao i dosađivao im. A to je zaista drugačije. Onda kada dobiju neke poruke, onda se istina pokaže, izađe sve na videlo. Pošto me je sada potkačila, samo ću reijči da je imala jako lijepu bundu u kafiću. Ako ona mene proziva i kaže to, ja ću joj pohvaliti bundu – rekla je Dalila.

– Ne bi nas bilo ovdje, kada bi svi ignorisali sve. Kada sam bio u emisiji, rekao sam da se čujem sa Majom, rekao sam da se čujem. Videli smo se posle, snimljeni smo i završili sve. Ja sam transparentan. Da svi rade ono što i ja, možda za medije ne b bilo dobro, ali bi njima bilo lakše. One su sve na isti šablon, jedostavno je – rekao je Car.

– Mnoge udaraju kompleksi. Neke djevojke su slale poruke, za koje niko ne bi rekao da bi poslale. Mnoge su se pitale šta ću mu ja. Ne mogu da shate da ih je izignorisao. Jedna buduća rijaliti učesnica mu je poslala sliku i pitala se šta će on sa mnom, a mislim da ima partnera – rekla je Dalila.

– One si sve vrlo slične. Postoje neki momci koji vole rijaliti učesnice, a one se sve sjate u ta društva – kazao je Fiip.

– Da li misliš da je Luka ignorisao Maju ili Maja njega – upitala je Ivana.

– Ja to ne komentarišem – rekao je Car.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

