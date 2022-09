DALILA OSTAVILA GRINGA ZBOG MININOG BIVŠEG DEČKA? Car je ŠOKIRAO priznanjem: “Pisala mi je njegova DJEVOJKA!”

U emisiji “Narod pita” voditeljka Ivana Šopić ugostila je bivše zadrugare, drugoplasiranu učesnicu Dalilu Dragojević i njenog bivšeg ljubavnika Filipa Cara, piše Srbija danas.

U toku emisije uključila se gledateljka Maja iz Beograda:

– Dobro veče Filipe, moram da te prokomentarišem, nisi si bio ove sezone baš najbolji. Moram da kažem da nisam ničiji fan, a u ovoj sezoni nisi bio baš najbolji, nisu ti trebale mnoge stvari, ali ti si srčan,a mene si kupio time što si se više stideo od te osobe koja sedi nasprem tebe. Osuđujem što se raspao brak, ali to nisi kriv ti. Moram te pitati, Dalila je pričala da se najviše zaljubila u tebe, a da li ti misliš da je to bilo iskreno čim je mesec dana posle raskida našla novog? – upitala je Maja.

– Mnogo stvari je u tom prostoru imaginarno. Sa mnom je veoma toksično provoditi vreme, pogotovo sa ženama koje su labilne. Mislim da je njena izjava bila prenapumpana. Više je to pitanje za nju, to mene iskreno sada i ne zanima. Mnogo dobro čitam ljude. Nemam tu slobodu da se rešim takvih ljudi, nego se konstatno vrtim u toj priči – rekao je Car.

– O ovom odronu i lošem čoveku ne bih pričala – rekla je Maja o Dalili.

Nakon toga je Ivana pokrenula temu o Dalilinom novom dečku Luki.

– Ja ne znam šta se videlo tačno, ja poljubac videla nisam, a ako novinari procenjuju da jeste onda je bio. Svi se grile, ne znam ja šta ste videli. Meni ona slika je mutna i ne vidi se ništa. Ja smatram da ne radim ništa pogrešno, a toliko se priča o svakom ko se nađe u mojem društvu, a sada su krenuli da me povezuju i sa devojka. Mediji kažu da mi jeste dečko i ja ću ostati pri medijima – rekla je Dalila.

– Mnogo su te cenilli zbog iskrenosti, a sada ne otkrivaš – upitala je Ivana.

– Ja moram da kažem da sam okrenula list, meni se zamera mnogo toga i sa rođendana i sa svega, a meni je bilo lepo i ja sam uživala. Tako je i na svadbama, uvek nekom nešto fali – rekla je Dalila.

– Ostane naprimer žedan – bacio je komentar Car vezan za Dalilinu kumu sa svadbe.

– Meni nije bilo jasno što ko komentariše ko nije došao na moj rođendan, a to se nikoga ne tiče. Meni nije jasno što iko mene komentariše u ovim emsijama, sem Dejana kojeg sam povredila. Meni nije jasno što mene neko komentariše a ja dobijam njene go.e slike, lako je biti pošten kada te niko neće – rekla je Dalila, a Ivana je bila ubeđena da priča o Sandri Rešić.

– Čuo sam da se pričalo juče u emisiji da se pominje moj odnos sa Sandrom, a ona i ja smo uvek bili u dobrom odnosu i prošle godine i ove – rekao je Car,

– Mene je Mića iznervirao baš, dao je izjavio kako bi svaka riba skakala na momke da ih je bilo više. On je rekao kako sam ja Luki recka, a to nije lepo. On je bio živa kamera na mom rođendanu – rekla je Dalila.

Voditeljka je krenula da čita pitanja sa Tvitera:

– Je l Luka fan Filipa Cara jer juri samo njegovo bivše? – pročitala je Ivana.

– On ne zna Filipa, nije bitno kako je on došao do mene – rekla je Dalila.

– Luka je slao poruke i Maji Marinković – rekla je Ivana.

– Pa dobro to je normalno. Devojkama iz rijlitija je dosta lako pristupiti, tako da je normalno da im piše – rekao je Car.

– Nije strano da im on šalje poruke – dodala je Ivana.

– Ja kada nekog volim ja volim da znam sve o njemu, i tada da sam pričao o nekim stvarima, i imao sam mnogo stvari i mnoge sam znao o svemu.

– On je meni javno čestitao rođendan na storiju, pa mi je priredio vatromet, pa je obajvio naš snimak – pričala je Dalila a onda ju je Car prekinuo:

– Dalila svi su znali, vi ste bili par dana kod njega na moru. Meni žao Gringa, nestao, a sve kupovao . Ja znam ko je Gringo, za Luka sam čuo da je jako dobar momak, a meni je Gringo bio Gringo on je mene čačnuo, a meni je pisala njegova bivša. Bio je tu neki paparaco kako oni plešu. Ja sam čuo da ju je Gringo ostavio kada se ona javno nabacivala Anđelu u emisiji – rekao je Car.

– Ja se izvinjavan ovim putem svakome koga sam povredila, ali kada si povređen to tako ide – rekla je Dalila.

Detaljnije možete pogledati u videu ispod.

