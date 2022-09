“ANĐELO JE SVE VRIJEME ZALJUBLJEN U DALILU! OSJEĆALA SAM SE KAO BUDALA” Sandra Rešić se obrušila na bivšeg

– Sandra, da li ćeš prokomentarisati gostovanje Dalile i Anđela, ali iskreno – glasilo je pitanje sa Tvitera.

– Nikada nisam rekla da neću da komentarišem. Nemam šta da komentarišem. Nisam gledala emisiju, ali sa namerom. Bila sam kod kuće, ali nisam htela. Možda bi mi to potvrdilo neke sumnje. Verovatno ne bih izdržala i pozvala bih. Moja podrška mi je slala neke isečke. Videla sam neke stvari, ono što su videli i mnogi. Ta emisija je bila puna strasti i emocija, koje su kuljale. Što se nje tiče, nemam ništa protiv, ona može da radi šta hoće. Ja sam rekla da je ona maher da ubije nekoliko muva, jednim udarcem. To je uradila kad sam ja gostovala, a ona je poslala poruku. Što se tiče njihovog gostovanja, mislila sam da će ona biti napadna. On je uvek bio na ivici da mu se nasmeje, uradi nešto. U jednom trenutku mi je bilo dosta da samo gledam klipove, pa sam uključila emisiju. Ivana ga je pitala da li može da se uozbilji, on je rekao da može. E, tada je Dalila krenula. Dalilin pogled upučen njemu je bio “poješću te za doručak”. Na kraju se nasmeja, dokazano je time sve – rekla je Sandra.

– Sandra, sve zanima samo da li se osećaš kao budala nakon toga – kazao je Miki.

– Da, osećam se kao budala – rekla je Sandra.

Da li misliš da on nju nije mogao da preboli – upitala je Ivana.

– Da, mislim da je sve vreme on zaljubljen u nju. Najiskrenije se nadam da ga više nikada neću sresti – rekla je Sandra.

– Sandra je zaslužila da pored sebe ima nekog doborg muškarca, bez obzira na to što sam ja sa njom imao sukobe mišljenja, realno govorim. Ona je pokazala mnoge kvalitete. Marko je video sa kim ima posla, kadaje Anđelo u pitanju, to je njega povredilo. Kada je video šta mu ljudi pričaju za Dalilu, onda je krenuo da razmišlja na drugačiji način. On je Sandri prodao ljubav. Sandra je imala vremena da uvidi neke stvari, ali ipak nije videla, ispala je naivna. On je sve vreme govorio da želi da izađe ranije, zašto ako mu je devojka u rijalitiju – kazao je Miki.

– Prošlo je mnogo vremena. Mogu ljudi da mi veruju ili ne, meni je krivo sve što Miki sada govori i pitaju ljudi, ja sam pitala Anđela. Dobijala sam negativne odgovore. Rekla sam mu da mu više odgovaram kao drugarica, nego kao devojka. Ja ni sada nisam ljuta, ima pravo da mu se svidi ko god želi. Mogao je samo da mi kaže kako stvari stoje. Stalno je govorio da nisam u pravu, da nije upoznao bolju devojku od mene. Jako mi je žao mene, ispadam glupača i jadnica – rekla je Sandra.

– Nisi jadnica ako te je indijanac navukao na nešto tako – rekao je Miki.

– Trebalo je da mi kaže tako nešto u rijalitiju, a ne da me pusti da maštam o našoj vezi spolja – kazala je Sandra, prenosi srbijadanas.

