KARIĆ POSLAO PORUKU JOVANI: Emocije ga savladale, SLOMIO SE – NJEN ODGOVOR zaprepastio!

Stefan Karić i Jovana Ljubisavljević su nedavno raskinuli vezu koju su započeli u četvrtoj sezoni rijalitija Zadruga.

Da se nisu rastali u lijepim odnosima svjedoči i to što je Stefan odmah po objavi da su raskinuli obrisao zajedničke fotografije sa Instagrama, a potom i otpratio Jovanu sa ove društvene mreže, što je učinila i ona, ali nekoliko dana kasnije.

Sada je vječiti zavodnik objavio stori sa ljubavnom pjesmom, a svi su odmah pomislili da su emotivni stihovi posvećeni upravo misici, te da se Stefan kaje zbog raskida.

– Ako me sretneš negdje u gradovima stranim, po kojima se muvam u posljednje vrijeme, sretni me, kao da me srećeš prvi put – glase stihovi čuvene pjesme ”Zaboravi”, koje je Stefan podijelio na svom storiju na Instagramu zbog čega su komentari samo pljuštali.

Iako su mnogi očekivali da će se Jovana oglasiti ovim povodom, njen komentar je izostao, a da li će zaista doći do pomirenja u bliskoj budućnosti, ostaje da saznamo, piše Srbija danas.

