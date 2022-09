‘SLUŠALA SAM I UPIJALA!’ MC Aleks priznala da joj je Matora otkrila brojne TAJNE Dalile, Anđela i Rešićke!

U toku je emisija “Narod pita”. Voditeljka Ivana Šopić ugostila je Lepog Miću i MC Aleks, piše Pink.

Usledilo je novo telefonsko uključenje i javila se Anabela.

Mića je dobar čovjek, nije zlo. On hoće da učini dobro i nije neko da te ubaci u vatru. Ja imam probleme sa mužem i nervozna sam.

Anabela, uzeću ja broj i zvaću te. Nemoj ništa da brineš.

Svaka ti čast – poručila je ona.

Sve se pokretalo od nje. Nikad nisam pokazala simpatije prema nekom, ali odgovaralo mi je društvo. Nikog nisam gledala kao nekog ko bi mogao sa mnom. Nisam vidjela sebe kraj tih ljudi – pričala je ona.

Anđelovi prijateljski odnosi su prekinuti, ko je koga tu izdao? – pitala je Ivana.

Tu uzajamno nije bilo prijateljstva. To je moralo da pukne, kad-tad. To je bio interes. Ja imam najbolju prijateljicu i šta pričam sa njom samo ona zna, iako imam ljubav život pored sebe. Da li bi neko rekao tajne svoje prijateljice? To prijatelj ne radi – odgovorila je ona.

Čije tajne ti je Matora pričala? – dodala je Ivana.

Od Rešićke, Anđela, Dalila… Nisu gluposti. Ja sam to slušala i upijala i okej… Šta bi sutra ona rekla za mene? Evo ovo što priča. Uvek se vraćamo na ono što ja kažem da će biti – pričala je MC Aleks.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Facebook komentari