‘AKO ME SRETNEŠ PO GRADOVIMA PO KOJIMA SE MUVAM’ – Stefan Karić se obratio Jovani DIRLJIVIM RIJEČIMA?

Međutim, navode se brojni razlozi za raskid, a jedna od spekulacija je i da je Jovana ‘uhodila’ bivšeg dečka Luku, dok je Stefan bio u Bijeloj kući, što je on navodno saznao, piše Pulsonline.

Javnost budno prati svaki korak bivšeg para, a sada je Karić storijem dirnuo mnoge, a svi su se zapitali da li ga je posvetio baš svojoj bivšoj jdevojci Jovani.

– Ako me sretneš negdje u gradovima stranim, po kojima se muvam u posljednje vrijeme, sretni me, kao da me srećeš prvi put – glase stihovi čuvene pjesme ”Zaboravi”, koje je Stefan podijelio na svom storiju na Instagramu.

Podsjetimo, Stefan je u emisiji “Narod pita” priznao da ga je Jovanino ponašanje “ohladilo”:

– Jednostavno me njeno ponašanje ohladilo. Očekivala je više od mene. Po izlasku sam bježao od ljudi i nje, htio sam da se osetim slobodno i da prodišem. Pitala je zašto me ne poljubiš? Zašto ne sjediš pored mene? Stalno nešto zašto i to je uticalo na moju odluku. Slažem se da sam ispao loš. U jednu ruku fer, u drugu loš – rekao je Stefan.

