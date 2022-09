KAZNA OD 100.000, IVAN MARINKOVIĆ NE ULAZI U ZADRUGU 9. SEPTEMBRA: Došlo do preokreta

Rijaliti zvijezda, kog smo do sada gledali u “Parovima”, Ivan Marinković, potpisao je ugovor za “Zadrugu 6”.

Prije ulaska, dao je intervju i otkrio šta se dešava sa svim kaznama o kojima se pisalo da ima.

– Ne vozim osam mjeseci, stižu mi stare kazne, čak ne znam ni da sam napravio prekršaj. Morao sam da platim sve. Opet mi je prije 15 dana stigla kazna od 100.000 dinara, vozio sam žutom trakom, ali ako priznam krivicu, biće oko 10.000. Stalno nešto stiže. Pa ja sam između dvije sezone Parova išao kolima da registrujem vozilo, pet kamera me je snimilo, i to su sve odvojene kazne. Svaka kazna po 120.000 a uz priznavanje krivice po 20.000 – istakao je Ivan, a zatim otkrio šta se dešava sa alimentacijom, koju treba da daje.

– Sve to je odavno izmireno, a sad svaki mjesec uredno plaćam. Imam poziv za 9. septembar, jer sam bio solidarni dužnik, kada je Goca uzimala kredit. Ona se tuži sa bankom, a sad konačno treba da mi se skine hipoteka sa stana. Konačno će stan biti moj i sestrin – otkrio je Ivan, što znači da se u rijaliti neće useliti odmah prvo veče jer je zakazano za isti datum kada i njegovo suđenje, 9. septembra.

Inače, njegova bivša, Miljana Kulić, u teškom je zdravstvenom stanju nakon operacije želuca, a Marinkovića za to nije briga.

– Ne bih se oglašavao oko cijele priče jer će se uvijek desiti da se druga, treća strana nešto nadoveže, a to me ozbiljno smara. Nije me interesovao taj slučaj, ne mogu da lažem. Bolje da ne kažem šta mislim, jer će oni da krenu sa svojim pričama, a takava medijska pažnja mi ne treba – kratko je rekao rijaliti igrač, piše Srbijadanas.com.

