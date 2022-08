KRIZA IDENTITETA! DALILI NIJE SRAMOTA ŠTO JE I DALJE DRAGOJEVIĆ: Evo zašto nikad neće vratiti Dejanu PREZIME!

Mnogo se spekulisalo o prezimenu Dragojević, a mnogi je osuđuju budući da se i dalje tako preziva i u javnosti potencira prezime koje je imala kao udata žena. Dalila je prokomentarisala ovu nesvakidašnju situaciju i naglasila da se ne stidi što nosi prezime Dragojević, kao i da će to nastaviti u budućnosti.

– Nije me sramota. Ta osoba čije prezime nosim nije mi ništa loše uradila sve do izlaska iz rijalitija, kada je počeo da priča sve one budalaštine – počela je Dragojevićeva.

– Smatram da moj razvod možda nije bio lijep, ali mislim da je u redu da se razvedem ako nemam emocije prema njemu. Dajte mi jednu kuću gdje nema svađe i rasprave?! Ja nosim svoju krivicu i mislim da sam osuđena onako baš brutalno. Ostvario je ciljeve koje je planirao. Ja sam trpila nekoga pored sebe ko se ponašao najmonstruoznije i to je moje breme! U životu mi je jako lijepo, sa svojim problemima se borim, s nekim prošlim sam se izborila i sada mogu da kažem da sam sretna i da me ništa osim dragog boga neće zaustaviti – objasnila je Dalila.

Dragojevićeva je naglasila da je ona Dejanu obezbijedila pobedu u posljednjoj sezoni rijalitija.

– Trebalo je da se povučem, ali da nisam tako postupila, ne bi možda bio pobjednik Zadruge 5. Biće im loše kada shvate da im je od ovako loše osobe došlo i nešto dobro – rekla je Dalila, piše Alo.

