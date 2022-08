UHAPŠENA SEVERINA!

Zagrebačka policija uhapsila je pjevačicu Severinu Vučković u utorak oko podne u Zagrebu.

Hapšenje usledilo, kako saznaje Jutarnji, nakon što su od splitskih kolega dobili zahtjev za njeno privođenje za potrebe kriminalističkog istraživanja.

Povod svemu i raspisivanju poternice je, kako saznaju, neprimjerena prepirka od utorka u porodičnoj kući njene majke.

Prema prijavi sestre Marijane, pjevačica se navodno okomila na nju i to pred njihovom majkom. Bilo je to pod okriljem noći, jedan sat poslije ponoći kada se iz stana orila buka. Njih dvije su se navodno, prijavila je Marijana policiji, žestoko hrvale i šamarale, i to doslovno po cijelom stanu.

