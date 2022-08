“NIJE ME SRAMOTA DA NOSIM PREZIME DRAGOJEVIĆ”- Dalila provocira Dejanovu porodicu: Evo šta im je poručila

Dalila je sinoć, prilikom gostovanja u emisiji “Narod pita” otkrila i šta ona smatra da je ispravno kao i šta će u budućnosti biti sa njenim prezimenom.

– Je l’ te nije sramota da nosiš prezime Dragojević? Mene bi bilo – pitala je gledateljka.

– Nije me sramota. Ta osoba od koje nosim prezime, nije mi ništa loše uradila do izlaska iz rijalitija, kada je počeo da priča sve one budalaštine. Smatram da moj razvod možda nije bio na lep način, ali mislim da je u redu da se razvedem ako nemam emocije prema njemu. Dajte mi jednu kuću gde nema svađe i rasprave?! Ja nosim svoju krivicu i mislim da sam osuđena onako baš baš brutalno. Kao da sam ušla u svaku kuću i rastavila ih sve od muževa, ostavila mu decu gladnu, a ne ovo! Ostvario je sebi ciljeve koje je planirao i ostalo. Ja sam trpela nekoga pored sebe da se ponaša najmonstruoznije. To je moje breme! U životu mi je jako lepo, sa svojim problemima se borim, sa nekim prošlim sam se izborila i sada mogu da kažem da sam srećna i da me ništa osim dragog Boga neće zaustaviti – rekla je Dragojevićka.

– Ja ti čestitam i smatram te pobednikom. Trebaš da se zahvališ dragom Bogu što te je odvojio od takvog čoveka. Ono što je mene najviše uznemirilo, a to je gostovanje u “Narod pita”, a to je kada je rekao gledateljki: “Želim ti jednog Zorana Marjanovića u kući” – rekla je gledateljka, piše Srbijadanas.

