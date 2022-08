ŠOK INTERVJU LEPOG MIĆE! Konačno otkrio za koliko para radi, a onda opleo po LAŽNIM MILIONERIMA!

Iako se ne druži sa bivšim učesnicima rijalitija, i te kako prati šta rade.

Spremam se fizički i psihički za novu sezonu. Idem na bazen, u šetnju, sređujem neke porodične stvari. Kod kuće sedim sa suprugom, pričamo. Moram još ovu sezonu da izguram, pa ćemo vidjeti šta dalje”.

Mićo, šta ćeš sa tolikim parama?

Ja sam u rijaliiju za vrlo male pare. Pitajte lažne milionere koliko su uzeli para. Boli me glava od njihovih laži. Ja sam inteligentan čovjek i prije sam za jednu skromnu, dobru platu, koja te čeka kad izađeš iz rijalitija, nego da tražim milione, a izađem bez žute banke. E, njima se to dešava. Ja sam zadovoljan. Tih deset plata na kamaru, bude plus i neka nagrada, eto dobio sam kola, javnu promociju, pa sve to vrijedi. Da sam u spoljnom svijetu, potrošio bih pare, dobio koronu i ne bih imao šta da radim. Ja javno pitam sve ove što se busaju honorarima, gdje su im ti milioni? Nemaju ni kuće ni kućišta, a pričaju priče za malu djecu. Pa, na splavovima ti vajni bogataši iz rijalitija skupljaju po 1.000 dinara da plate račun. Više od njih 30 u zadnje dvije sezone nisu dobili ni dinara, sve otišlo na kazne.

Koliko ulazi učesnika, a koliko učenika rijalitija?

Ima puno fanova rijalitija. Dogovaraju se ko će s kim da bude u priči. Za pet dana se sve sruši. Anonimusi koji ulaze ne treba da se dogovaraju jer sve to propadne. Unutra prolaze spontane stvari.

Raskinuli su Stefan Karić i Jovana Misica. Da li te je to iznenadilo?

Iskreno, nije. Ja sam sa Stefanom dobar, odlično ga poznajem. On nije to što je u rijalitiju. On voli i da popije, da zapjeva, da se posvađa, a to u rijalitiju ne može. Onda kad izađe u spoljni svijet, eksplodira. Možda je prerano ušao u tu priču. Nejasno mi je da si u vezi sa nekim u rijalitiju, izađete i počneš da živiš kod njega. Previše je ta intima bila brza. Maltene su se odmah uzeli. Umjesto da je otišao svako svojoj kući, pa da vide kako se sve razvija. Ovako, Jovana se udala odmah. Onda, ne smiješ da pričaš neke priče, da se žališ fanovima. Ne može moja žena da zove komšiju i priča nešto o meni. Čekaš da ja izađem, pa riješimo sve. Ako je Jovana stvarno to radila kao što se priča, onda je Stefan sa pravom ljut. Jovana je fina, čestita, dobra, ali za neke stvari još nije zrela.

A Sandra i Anđelo?

To nije ni bila veza, nego cirkus. Pod pritiskom zadrugara su ušli u taj odnos, da ih ne bi napali i vrijeđali, oni kao ušli u vezu na 15 dana. Nisu ni ona, ni on bili iskreni. Anđelo nju nikad nije volio kao ženu, Sandra je to znala, i ipak pristala na vezu. Htjela je da se opera od Dejana i Osmakčića. Ovo je bilo skretanje pažnje sa jedne na drugu priču.

Kako su se snašli Dalila ili Dejan poslije rijalitija?

Oboje se super snalaze, plivaju sve stilove, a odlično i rone. Svako na svoj način. Ovo kako se sada Dalila ponaša, to je ona. Žena voli slobodu, da bude sa kim hoće, da ide gde hoće. Otkako je izašla, odj*bala je prijatelje, nema ni muža. U rijalitiju imala sve, sad ima dečka. Svoj na svom. Dejan je u svojoj kući sa porodicom i devojkom, putuju, svi sreći i zadovoljni. Samo je čudno što me sada napadaju i njeni i njegovi fanovi, njihovi bolesni umovi ne kapiraju, piše Kurir.

