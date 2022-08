MAJA SE VIĐALA TAJNO SA CAREM dok je bila sa PECOM: Nije mogla PROTIV sebe – Ugasile joj se EMOCIJE prema NJEMU

Kako je ispričao izvor blizak Marinkovićevoj, rijaliti par uživa u obnovljenoj romansi, a tokom veze s Raspopovićem Maja i Filip su se tajno sastajali.

– Maja i Filip nikada nisu prekinuli kontakt, pa ni kad je njena veza s Pecom postala ozbiljna. Konstantno su provocirali jedno drugo, prozivali jedno drugom partnere i tako održavali strast koja među njima postoji. Kada je Maja pre nekoliko nedelja shvatila da više nema emocije prema Peci, okrenula je Filipa i dogovorili su tajno viđanje. Tajni seks ponovio im se još nekoliko puta kada bi Peca na dva dana ostavio Maju samu u stanu. Uzela bi taksi i otišla kod Filipa. Nikoga od nas nije začudilo što je na kraju šutnula Pecu zbog njega – tvrdi izvor koji je želeo da ostane anoniman.

Maja nije željela ni da potvrdi, ni da demantuje ove navode.

– Kada je Filip stavio tačku na neke svoje loše odnose, a takođe i ja, prestali smo da bježimo od toga da među nama postoje emocije. Iako često ubijedim sebe da mi do nekoga nije stalo i krenem dalje, jednostavno više nisam mogla da lažem ni sebe ni bilo koga drugog. Kod mene je oduvijek bilo tako da kada nešto poželim, za mene stane svijet dok to ne ostvarim. Tada ne mislim ni o posljedicama ni o mišljenju drugih, a to je bio slučaj i s Carem – kaže Maja, i ističe da prema Peci ne osjeća ništa.

– Svima je jasno da ja ne odustajem od muškarca dok imam emocije. Toliko puta ste me gledali dok se borim za veze koje nemaju budućnost. Da je u meni ostala ijedna emocija prema tom čovjeku, nikada ga ne bih ostavila i otišla od njega. I da Car nije pored mene, Petar bi bio prošlost prema kojoj ne osjećam baš ništa. Jednostavno su mi se ugasile emocije – zaključila je Maja!

Prema navodima, Dalila Dragojević je doživjela nervni slom kada je saznala da je Filip, njen bivši dečko, ponovo s Marinkovićevom. Iako je na sva zvona objavila da ima dečka, te da se vjerila, to je izgleda sve uradila kako bi Cara napravila ljubomornim. Međutim, nije joj pošlo za rukom, piše Srbija danas.

Facebook komentari