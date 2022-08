“NAĆI ĆU ŠTEK ZA INTIMNE ODNOSE!” – Taki o ulasku u “Zadrugu 6” i vreloj akciji pred KĆERKOM – Maja se NE PITA!

Otac starlete Maje Marinković, Radomir Taki Marinković, otkrio je da će možda postati učesnik šeste sezone rijaliti šou programa “Zadruga”, a s obzirom na to da bi se pod istim krovom našao sa ćerkom i njenim bivšim momcima, nas je zanimalo kako bi izgledalo njegovo učešće

On je otišao na televiziju Pink sa ćerkom čije je učešće u šestoj sezoni “Zadruge” sve izvesnije, iako još uvek nije definitivno. Međutim, mnoge je iznenadila činjenica da nije došao samo u svojstvu Majine pratnje, već i potencijalnog učesnika.

Taki je otkrio da su pregovori sa produkcijom u toku i da, ako uspeju da postignu dogovor, i njega možemo gledati pred kamerama popularnog rijalitija, a Taki sada je ispričao kako bi se ponašao u Beloj kući.

Marinković kaže kako bi publika imala priliku da ga vidi u nekom potpuno drugačijem svetlu:

– Ti si tu da zabavljaš narod. To je zabavno-humoristički program. Ne samo svađe. Ima raznih aktivnosti – sport, karaoke, snimanje filmova… Svašta bi publika imala da vidi od mene. Meni je ceo taj projekat kao neko pozorište – otkrio je Taki.

S obzirom na to da postoji mogućnost da će pod istim krovom boraviti sa Majinim bivšim momcima, Filipom Carem i Markom Janjuševićem Janjušem, nas je zanimalo kako bi Taki reagovao na potencijalne provokacije od strane njih, kao i da li bi bio spreman na fizički obračun.

– Ne bi došlo do fizičkog kontakta, ne. Nema potrebe. A ne bi ni bilo razloga. Filip Car i Janjuš su Maji priređivali svašta, ali do toga ne bi došlo da sam ja bio tu. Ne bi smeli. Ipak je drugačije kada je tu otac. Maja je do sada uvek ulazila u rijaliti sama protiv svih, a kada bih ja bio tu, ništa se od toga ne bi desilo. A Car i Janjuš me više ne zanimaju – rekao je Marinković.

Taki je rekao da, ako bi ušao, ne bi tražio nikakve specijalne uslove u ugovoru:

– Ne znam da li je neko imao neke posebne detalje u svom ugovoru, ali ja ne bih tražio ništa. Ušao bih pod istim uslovima i poštovao ista pravila igre kao i svi ostali takmičari. To je jedino što bi bilo fer prema drugima – rekao je Majin otac.

Svi govore o mogućem pomirenju Filipa Cara i Maje Marinković sada, kada je raskinula sa Pecom. Taki ne krije da o Caru nema lepo mišljenje, ali smatra da ne može da utiče na ćerkinu odluku:

– Ne mogu ništa da joj zabranim. Pa vidiš šta mi je nedavno priredila (smeh). To je njen život, njene odluke, ali ne bih bio ravnodušan. Očevi su osetljivi na ćerke – objasnio je Taki i otkrio kako bi reagovao na Majine klipove u kojima ima intimne odnose:

– Nije mi bilo prijatno kad su mi prilikom jednog gostovanja u studiju pustili snimak njenog se*sualnog odnosa. Ja u studiju gledam, a mene i Maju još pet miliona ljudi. Ali šta da radim ako do toga dođe… Video sam to sve već jednom, ali ne bi mi bilo svejedno. Znam da Maja neće to raditi pored mene, normalno, a da li će u susednoj sobi… Pa sad, svako ko živi sa roditeljima, a došao mu je dečko ili devojka radio je u to sobi pored. Nije to ništa što drugi ljudi ne rade – poručio je Marinković.

Neretko se desi da se učesnicima probude emocije i da pred kamerama započnu ljubavnu vezu, a nas je zanimalo kako bi Maja reagovala na tatinu novu devojku:

– Maja? Ljubomorna je ko pas! Meni i kući kada dođe neka devojka, ja joj kažem da izađe, da dolazi Maja. Ne bi joj bilo svejedno da nađem devojku, čuvala bi i ona mene kao i ja nju, ali ne bi mi zabranila – rekao je Taki i otkrio da ne bi imao problem sa tim da ima odnose sa nekom zadrugarkom:

– Imao bih se*s u rijalitiju, što da ne. Ako se desi neka emocija, to je prirodno, ali opet kažem – ne pored Maje. Našao bih neki štek, negde gde nema kamera – rekao je Taki i otkrio da Maja ne bi mogla da ga spreči u tome:

– Ma šta ona meni da kaže, pa vidiš šta je ona meni uradila sa Pecom. Ona mene nije pitala šta da radi, nema šta ni ja da pitam nju (smeh) – rekao je Taki.

Dosta se pisalo o Marinkovićevim vezama sa zadrugarkama, a dovodili su ga i u vezu sa Deniz Dejm.

– Ja uvek saznam sa kim sam spavao iz novina. Mnogo devojaka koje je bilo na kastigu je bilo kod mene, pa tako i Deniz Dejm. Ako uđem napišite “Hju Hefner ulazi sa svojim zečicama” (smeh) – završava Taki.

