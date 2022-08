KARIĆ NE ŽELI BAŠ NIŠTA SA MISICOM: Otpratio je sa mreža, obrisao slike, a ONA mu POSLALA ovu poruku!

Stefan Karić je nedavno otkrio da je raskinuo sa Jovanom Ljubisavljević misicom, što je mnoge šokiralo.

Iako su bili zajedno više od godinu dana, a Stefan je u petoj sezoni rijalitija često spominjao svoju djevojku i pozdravljao je, on je u emisiji “Narod pita” priznao da je odlučio da je ostavi.

Jovana je proteklih deset mjeseci živjela u Karićevoj vili na Zvezdari, a kuću je napustila odmah nakon raskida, međutim, ovim povodom nije željela da se oglašava.

Šuška se da je Jovana često na mjestima na kojima se nalaze i njen bivši dečko Luka i njegova nova djevojka, kao i da ona novoj izabranici svog bivšeg šalje poruke kojima je uznemirava.

Jovana je sada ipak odlučila da pošalje svojevrsnu poruku na temu kraha veze sa Stefanom, pa je na storiju cijelu noć objavljivala pjesme sa nastupa Milice Pavlović.

“Ubija me taj tvoj ukus loš, što i pored Boginje bi još. Ma duguješ mi suze, krv i znoj, ti bi da ti budem samo broj, ma nemoj”, pjevala je ona, a onda objavila i sljedeću numeru:

“Prodao me jednom to je dovoljno. Provjereno spava sam, provjereno nema plan, istu grešku ponavlja”, pjevala je nekadašnja zadrugarka.

Inače, Jovana još uvijek nije obrisala sa svog profila zajedničke slike sa Karićem, što je on odmah uradio, a mnogi sumnjaju da se misica potajno nada pomirenju.

“Jedostavmo me njeno ponašanje ohladilo. Očekivala je više od mene. Po izlasku sam bježao od ljudi i nje, htio sam da se osjetim slobodno i da prodišem. Pitala je zašto me ne poljubiš? Zašto ne sjediš pored mene? Stalno nešto zašto i to je uticalo na moju odluku. Slažem se da sam ispao loš. U jednu ruku fer, u drugu loš. Nisam ispoštovao ono što je želela. Nisam mogao da joj pružim sve što je očekivala. Ja nisam navikao da budem sa nekim na silu”, pričao je Stefan o raskidu sa Ljubisavljevićevom.

Ono što je takođe zanimljivo u cijeloj priči oko njihovog raskida, jeste i to što je Stefan otpratio Jovanu sa Instagrama, dok ona njega još uvijek prati.

