ONI ĆE U “ZADRUZI 6” NEDELJNO UZIMATI 3.000 EURA! Isplivalo kome se povećava honorar – njegova ZARADA će vas posebno ŠOKIRATI!

Najveće rijaliti zvezde iz prethodne sezone “Zadruge” navodno će ući i u šestu, koja počinje u septembru!

Naravno, s obzirom na to da su se pokazali u odličnom svetlu, za svoje učešće dobiće i veće honorare nego što je to bio slučaj s prethodnom sezonom, a neki će u svoje novčanike staviti i duplo više para nego ranije.Naravno, s obzirom na to da su se pokazali u odličnom svetlu, za svoje učešće dobiće i veće honorare nego što je to bio slučaj s prethodnom sezonom, a neki će u svoje novčanike staviti i duplo više para nego pre.

Veću zaradu će tako imati Dalila Dragojević, koja je osvojila drugo mesto u “Zadruzi 5”, a planira da uđe u šestu sezonu kako bi se borila za prvo mesto. Ona će se, navodno, naći na spisku za novu sezonu, a postoji mogućnost da se kraj nje u beloj kući ponovo nađu i njen bivši suprug Dejan Dragojević, ali i Filip Car, zbog kojeg joj je pukao brak s Dejanom.Kako saznaju domaći mediji, ovoga puta će joj ugovor biti drugačiji, pa će dobiti i veći honorar. Tako će ona nedeljno zarađivati 3.000 evra, umesto 2.500, kao što je svojevremeno pred kamerama slučajno otkrio njen bivši ljubavnik Filip.Ukoliko odluči da se nađe pod istim krovom s bivšom devojkom, Hrvata čeka ček od 2.000 evra nedeljno, što je takođe za 500 evra više nego dosad, a pobednik poslednje “Zadruge” biće bogatiji takođe za 3.000 evra na nedeljnom nivou, što je za 1.000 evra više nego na početku prošle sezone, kada je dobio samo 2.000 evra. Dejan je pre neki dan rekao da neće ulaziti u narednu sezonu, ali to, prema saznanjima Kurira, nije tačno.

Istu nedeljnu zaradu, tj. 3.000 evra, imaće i Miljana Kulić, ukoliko joj zdravstvene prilike budu to dozvolile i oporavak bude tekao kako treba. S njom će se u beloj kući u Šimanovcima naći i njena majka Marija, koja će zarađivati 500 evra manje od naslednice.Pored njih, svoje mesto je osigurao i Miljanin bivši dečko Lazar Čolić Zola. On se pogodio za honorar od 1.500 evra, umesto dosadašnjih 1.000, a isto toliko će dobijati i Lepi Mića.

Stanija Dobrojević će se u nekom trenutku pojaviti kao specijalni gost i to za 2.500 evra nedeljno, a njen bivši dečko Marko Marković za 1.500, umesto za 1.000, koliko je dosad zarađivao.

Kristijan Golubović i njegova devojka Kristina Spalević biće u “Zadruzi” navodno za 2.000 i 1.000 evra nedeljno, a Neca Tiktoker za skromnih 500 evra, što je i najmanji honorar nove sezone,piše Srbijadanas

