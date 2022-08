KEŠ, JAHTE, ŠMEKERICA! Ovi zadrugari ne idu na posao, a ZARAĐUJU brdo love, evo kako… UNOVČILI BRUKU i SRAMOTU

Najpoznatija preljubnica Dalila Dragojević, koja je iz “Zadruge” izašla kao drugoplasirana, čim je izašla iz rijalitija, od fanova je uspela da iskuka 1.000 evra, žaleći se kako posle “Zadruge” nema ni šta da jede. Poslali su joj novac iz dva dela. U prvom 80.000 dinara, u drugom 30.000. Njeni fanovi su joj i ranije kroz rijalitije plaćali stanove, šminku, hranu, kao i nameštaj i tehniku kada se uselila u novoizgrađenu kuću u Šepku.

Ni prvi muški pobednik “Zadruge” Dejan Dragojević nije ništa bolji od bivše, s kojom je, očito, i navikao na lagodan život. On je praktično nastavio da živi od slave koju je stekao kada ga je Dalila prevarila s Filipom Carem i uništila pet godina braka, što ga je dovelo do pobede. Napolju su ga sačekali razni benefiti. On odlazi na estetske tretmane, pije i jede gde stigne na račun ljudi koji žele da ga časte. Žena iz grupe fanova je izjavila da je za njega skupljala novac i da je uspela da skupi 16.000 dinara. Zatim je objavio da radi nove zube, što takođe neće platiti ni evra. Njemu su fanovi i u “Zadrugu” slali poklone i čestitke kada mu je bio rođendan. Devojka Dejana Dragojevića Aleksandra zasad uživa u čarima estetske hirurgije, pa je posle “Zadruge” išla na remont, gde je na kompenzaciju sredila lice.

Irma Sejranić je učinila isto što rade i sve ostale zadrugarke. Ona je na kompenzaciju išla na botoks, hijaluron i podmlađivanje. Takođe, ona je sredila kosu i dobila novu nadogradnju za reklamu.

Marijana Zonjić, čim je izašla, dobila je stan na dan od obožavalaca, dok nije bio spreman njen stan, koji je nedavno kupila. Ona je pre nekoliko dana radila nove usne hijaluronom. Dobija i haljine od modnih kreatora i uživa u popularnosti.

Sandra Rešić je nezadovoljstvo emotivnim statusom nadomestila tako što je takođe na kompenz išla na ulepšavanje, pa je uvećala usne, a onda je, kao i svaka žena kad hoće neku instant promenu, kosu ofarbala u plavo i sve to na račun toga što je poznata i što će pružaocima tih usluga zauzvrat pružiti reklamu.

Mini Vrbaški su vrata otvorena svuda i ona ne brine ni za šta. Od tretmana za negu lica i tela do prostora za slavljenje rođendana i ostalih porodičnih prigoda. Ona sve ima na izvol’te od sponzora jer je na Instagramu sledi veliki broj pratilaca.

Tara Simov je dugo bila bez prebijenog dinara jer je zbog Nenada Aleksića Ša imala užasnu reputaciju. Onda je nakon “Zadruge 5”, gde se lepo pokazala, zahvaljujući popularnosti, došla do posla. Ona je sada zaposlena na jednom od najposećenijih i najboljih domaćih splavova.

