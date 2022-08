HAOS U EMISIJI UŽIVO: Zola brutalno potkačio Deniz! Ona skočila i NAPALA ga – odmah reagovao i njen DEČKO! ŠOK!

Sinoć je u emisiji “Narod pita” voditelj Darko Tanasijević večeras je ugostio Deniz Dejm i Lazara Čolića Zolu.

– Nije me izbacio iz kuće, ali on je konzervativan i živi u maloj sredini. Cijela moja porodica je iz male sredine. Ne sviđa mu se moje “starletisanje”, nazvao me raznim imenima – pričala je Deniz.

– Je l’ te vrijeđao? – pitao je Darko.

– Znate kako, zaboljelo me je kad očuh tako nešto kaže. Neću previše da pričam, je mogu majku da uvučem u problem. Ona mi najviše znači, pozdrav za nju i brata. Volim vas – rekla je ona.

– Kako gleda na s*ksualne odnose koje si imala u “Zadruzi”? Da li te je osudila kad si počela da se baviš Onlifensom? – upitao je voditelj.

– Ona je na to navikla, ja sam bila dva puta na naslovnoj strani Plejboja. Ona to podržava, kaže ako sam pod kamerama 24 sata naravno da će da se desi ljubav. Ako se desi požuda, bolje to nego da se svađam i vrijeđam – rekla je.

– Ja se kajem samo što sam promovisala pušenje, ostavila sam duhan… Sad pušim druge stvari. Imam mlade fanove, nije dobro da promovišeš pušenje.

– Da li je dobro da imaš s*ksualne odnose na televiziji ili go.otinju za novčanu dobit? – pitao je Darko.

– Svako kad ima 18 godina može to da uradi, što da ne? Ima ozbiljne pare, što da ne? – uzvratila je Deniz.

– Gdje je tu granica? Ja ne oduđujem, nego kažeš da te prate mladi i da ne želiš da daješ loš primjer. Da li je pozitivno promovisati taj način zarade? – pitao je Darko.

– Što da ne? – rekla je Deniz.

– Osobe koje su njeni fanovi, tim osobama je to normalno i smatraju da tako treba – ubacio se Zola.

– Znam da sam ti povrijedila ego, pošto sam rekla da nije istina. Žao mi je – govorila je Deniz i unela se u lice Zoli.

– Ne znaš, treba da ideš u školu. Uzet ću ti sladoled – rekao je Čolić, na šta ga je Deniz polila.

– Zašto si polila Zolu? – pitao je Darko.

– Pa malo da se i on opere – odogovrila je Deniz.

– Ja ću da joj kupim sladoled da se nauči, pa kad se dobro izuči onda može da me pozove – pričao je Čolić.

– Da li je ovo damski? – pitao je Darko.

– Ja ne mogu da budem dama, kad on nije džentlmen – rekla je ona.

– Dok se vi raspravljate tvoj dečko mi kaže “Drži se brate” – otkrio je Darko.

– Sad ću ja da mu kažem – dodala je Deniz i uzela telefon, piše Srbija danas.

