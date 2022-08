PREDUZETE DODATNE MJERE – NA SVAKA 4 SATA… Nove informacije o MILJANINOM STANJU – Kulićka PRINUĐENA DA URADI OVO!

Majka rijaliti zvijezde Miljane Kulić, Marija Kulić, danas se oglasila putem Instagrama i zamolila sve ljude i medije da imaju razumijevanja za stanje njene kćerke koja je u životnoj opasnosti, piše Srbija danas.

Miljana je imala operaciju želuca, nakon čega je došlo do komplikacija, pa je već danima na intenzivnoj njezi.

Kulićka je rekla da na svaka četiri sata dobijaju nove informacije o Miljaninom stanju i zamolila medije da se strpe i ne zovu je svakodnevno jer će biti prinuđena da promijeni broj telefona.

– Zamolila bih urednike i novinare svih redakcija za razumijevanje i neuznemiravanje pozivima. Takođe bih se zahvalila na brizi i ažurnosti kako bi prenijeli informacije o Miljaninom zdravstvenom stanju. Sigurna sam i beskrajno zahvalna što brinete i pokušavate da dobijete lijepe vijesti kako bi ih što brže prenieli – zamolila je Marija, pa dopisala:

– Svakodnevno, na svaka četiri sata se informišemo o novim rezultatima i o Miljaninom stanju, kao i o terapiji. U međuvremenu čitam literaturu o svemu što me zanima, a u vezi je njenog stanja. Vi me uznemiravate pozivima i dojavama neprekidno. Da ne bih bila prinuđena da koristim novu karticu, čiji će broj imati samo bolnica, molim vas da me više ne uznemiravate. Miljani trenutno samo pomažu najstručniji tim ljekara, sveci i Bog. Rekla-kazala abrove ostavite za kasnije. Dat će Bog da bude kako treba, pa će biti intervjua i emisija kada ćemo rasterećeno pričati o svemu – napisala je Marija.

Facebook komentari