MAJA MARINKOVIĆ ĆE BITI ZABRANJENA NA PINKU ZBOG JOVANE JEREMIĆ: Bivša zadrugarka udarila na voditeljicu

Jovana je 29. jula u policiji ispričala svoja saznanja o jezivim porukama koje je dobila, a sada je tim povodom, u policiji bila i bivša zadrugarka Maje Marinković.

– Ja tu kuću poštujem, samo mislim da nije u redu, bez obzira gdje god ona da radi, ja nikada nisam nikoga uvrijedila tamo, niti ću, ali ne dam na sebe. Otišla bih kod nje i na TV duel u Jutarnji program, zašto da ne? Ja sam se sama i pozvala, rekla sam, ako želi gledanu emisiju da joj ja budem gost. Pa to bi gledao cijeli Balkan, Posebne uslove ne bih imala, dovoljna je moja pojava, a ona nek’ se valja po podu i čita vijesti. Što se tiče zabrane na Pinku, mislim da za to nema potrebe, zašto bi me neko zabranio ako je mene neko prvi uvrijedio? Sve ih tamo volim, poštujem i cijenim, ali ne dozvoljavam da me kvazi novinarke vrijeđaju – poručila je Maja, piše Srbija danas..

Facebook komentari