“SRAMOTA ME PREZIMENA DRAGOJEVIĆ” – DEJAN U EMISIJI OTKRIO ŠTA SE DESILO: Odlazi na sud – EVO ŠTA JE PORUČIO DALILI

Dejan je pred susret sa Carem istakao da ne dolazi da se svađa, već da odgovara na pitanja gledalaca:

– Ne dolazim da se svađam, rijaliti je za svađu, a ovo je Narod pita. Filip i ja smo već imali emisiju, tako da će biti isto kao i tada – rekao je Dejan Dragojević.

Dejan je u razgovoru za “Informer” otkrio detalje razvoda sa Dalilom, a tom prilikom je priznao da ga je sramota što ona još uvijek nosi njegovo prezime:

– Meni je bitno što sam se vratio svojoj kući, tada sam udahnuo punim plućima. Ne interesuju me stvari koje su ostale u Bosni. Ne znam kada će biti razvod, to je u procesu. To ne mogu da ubrzam niti da utičem na sudstvo u Srbiji. Kada sam potpisao papire za razvod tada sam sebe smatrao razvedenim. Sramota me je što Dalila nosi prezime Dragojević – zaključio je Dejan Dragojević, piše Srbija danas.

