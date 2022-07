BRUTALNO RASKRINKAVANJE U EMISIJI UŽIVO – “Ista si majka, DŽABA TI OPERACIJE” / Car OPLEO po Dalili, pa pokazao OVO

U toku emisije “Narod pita” u kojoj su gostovali Filip Car i Dalila Dragojević, Car je riješio da za sva vremena prekine svaki odnos sa Dalilom, a u emisiji uživo ju je brutalno ponizio kada je pokazao svima njene fotografije iz rijalitija “Parovi” na kojima ona ne liči na Dalilu koju danas gledamo. On se osvrnuo na momenat kada je u tom rijalitiju Dalila ostala bez zuba.

– Dalila, tvoje pjevanje je odraz tvoje nemoći. Neka Dalila pokaže svoje zube, pošto je tvoje komentarisla – rekla je gledateljka.

– Ti uzela pare od svoje podrške, ja to znam. Nije mi rekla da je uzela to – dodao je Car.

– Ma, sve su to lažne priče.

– Dalila, koliko ste Dejan i ti bili zajedno – pitala je gledateljka.

– 04.09.2017. smo ušli u brak, bili smo zajedo četiri godine – rekla je Dalila.

– Zašto spominješ stalno da ste bili zajedno pet godina, ne govoriš istinu – rekla je gledateljka.

– Evo, samo da vidite kako je Filip izgledao kada je bio mlađi – rekla je Dalila.

– Bolje da ćutiš, ista si majka, ne vrijede ti operacije. Filipe, da ti nisi gost ja ne bih pozvala večeras – kazala je gledateljka.

– Ako ga volite toliko, a imate kćerku, udajte je onda za njega, kad toliko vrijedi – rekla je Dalila.

– Njena drugarica, bivša mi je poslala jednu poruku. Rekla mi je da sam jedini ukrititelj ovog zla, rekla mi je da je malo smirim i spustim na zemlju., Ja sam otkrio samo neke od detalja šta je ona radila – rekao je Filip.

– Zahvali se Bogu jer si se oslobodio takve žene – rekla je gledateljka.

– Gospođo, da li ste vidjeli kako se Dejan ponašao prema njoj kakva je bila? Na početku sam bio divan i prošao loše, kada sam se promijenio, odmah je promijenila ploču. Njen otac je za nju rekao da je olo*, odro* i da nije moralna, šta drugo da pričam o njoj – rekao je Filip.

– Filipe, zašto si se izvinjavao jer si ušao s njom u vezu, bio si slobodan – pitala je gledateljka.

– Svakoko je bio sa njom, ona je njega krivila za probleme koje su imali. Ko mi god kaže da sam arogantan ili vulgaran, želio bih da neko sjedi od tih ljudi s anjom i osjeti dozu toksičnosti. Ona je i u sek*u divlja, to me je jedino držalo, žao mi je što to govorim. Ona zna šta je zahtjevala od mene. Ona je govorila da je prvi odnos imala sa 18 godina, abila je trudna već sa 16. Njoj i njenoj porodici život sve vraća – rekao je Filip, piše srbija danas.

– On je lomio ruke, udarao glavom, kako da ne osjećam krivicu. Meni su govorili da me jako voli, da treba da se borim za tu ljubav. Ja sam ovu ženu ostavio prije deset dana, sada se vidimo nakon toga. Ona mi ovdje spominje sve i svašta, spominje razne ljude, a prošlo je samo nekoliko dana. Ljudi su mi govorili da te ostavim mjesec dana, da ću tada vidjeti šta će se desiti sa Dejanom i Anđelom – kazao je Filip.

Detaljnije u nastavku.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari