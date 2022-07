“IZBACILA ME JE IZ ŽIVOTA ZBOG POKLONA, BLOKIRANA SAM!” – Dalilina BLISKA OSOBA u šoku – VIŠE NE ĆUTI!

Vjenčana kuma Dalile Dragojević, Gordana, odlučila je da progovori o njenom braku sa Dejanom prije nekoliko mjeseci, dok su ona i Dejan još uvijek bili u “Zadruzi”.

Ona je ispričala kako su je izbacili iz svojih života, čim je prestala da im šalje poklone, a otkrila je i u kakvom je odnosu sa Dalilom sada, te kakav odnos Dragojevićeva zaista ima sa svojom majkom Eminom.

Dalila Dragojević za kumu na vjenčanju izabrala je Gordanu, ženu koja joj je pružala podršku u rijalitiju, ali koju nije vidjela nikada prije.

Gordana je za Informer.rs pričala o njenom odnosu sa Dragojevićkom:

– Ja sam bila u grupi ljudi koja joj je pružala podršku dok je bila u rijalitiju “Parovi”. Mi smo tada slali razne poklone, haljine, pa čak i prsten koji joj je Dejan dao na vjenčanju u rijalitiju. Kada su izašli razmijenjivale smo poruke, a pokloni su nastavili da dolaze na njihovu adresu. Ona me je preko komentara na Fejsbuk profilu obavijestla da me čekaju lijepe vesti. Ja sam mislila da je u pitanju njena trudnoća, a ne kumstvo – rekla je Gordana, pa nastavila:

– Na vjenčanju sam je pitala zašto je za kumu izabrala baš mene, a ne Jelenu Krunić ili Tijanu Ajfon, sa kojima se družila tokom učešća u “Parovima”. Ona mi je rekla da one mogu da joj budu kume samo u rijalitiju i da nisu dostojne toga. Gostima me je predstavila kao kumu iz Amerike. Kasnije sam ja dobijala prozivke: “Od kada je Šabac u Americi?”, a ismijavali su me samo zbog njenog kompleksa – ispričala je ona, a onda je prokomentarisala i Dejana Dragojevića:

– On je fin i kulturan, ali nije ni on naivan, pohlepan je. Dok su im stizali pokloni javljao mi se s vremena na vrijeme. Jednom sam željela da im uplatim spa, pričala sam sa Dejanom o tome, a on mi se nije ni zahvalio, već mi je rekao da požurim sa zakazivanjem termina zbog Daliline operacije nosa. Od tada nisam htjela da im kupujem poklone, a oni su prestali da se javljaju. Poslije toga me je Dalila blokirala, samo me je jednom prilikom zvao čovjek koji im je gradio kuću i rekao da su mu ostali dužni.

Gordana je spomenula i Dalilinu majku, Eminu Mujić.

– One nikada nisu bile u sjajnim odnosima, tako da je moguće da nisu ni sad. U to vrijeme, Dalila se na nju ljutila jer joj je tražila novac.

Za kraj, Gordana je navela da li bi sa Dragojevićima ponovo bila u kontaktu:

– Sa Dalilom više nikada, a sa Dejanom bih mogla da porazgovaram. On, za razliku od nje, bar ima prijatelje, ne bira fana za kuma – zaključila je Gordana, piše Srbija danas.

