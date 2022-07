VRAČARA nagovorila Dejana da se ODREKNE KUĆE u Šepku: “Dalila nosi PROKLETSTVO, sve njeno je OPASNO”

Pobednik “Zadruge 5” je riješio da krene od nule i sve što je stekao sa Mujićkom da joj i pokloni. Dejan Dragojević ne želi ništa što je stekao za pet godina, koliko je proveo u zajednici za Dalilom Mujić, jer je saznao da je sve prokleto i da će mu doneti samo nevolje i stagnaciju u uspehu.

Pobednik “Zadruge 5”, koji je pobjedom osvojio 50.000 evra, planira da započne sve od nule i sam stekne sve što mu treba za lep i udoban život koji će da započne s Aleksandrom Nikolić. Naime, on je nedavno navodno imao susret sa ženom koja ima moći da predskaže budućnost i vidi prošlost. Ona ga je upozorila da ne traži ništa od Dalile jer će imati samo probleme i prokletstvo.

– Dejan i Dalila su proveli skoro pet godina u braku i to nije malo vremena ako se uzme u obzir da su sve počeli do nule da grade. Oni nisu imali baš ništa. On je imao kuću u Veterniku, a ona je živjela kod majke Emine. Deki je bio mlad i zelen kada je ušao u cijelu priču s “Parovima” i, generalno, kada je stupio u brak s Dalilom. Ona je ipak imala više iskustva, rasla je preko, probala sve i svašta. Život je naučio da se bori kao fajter. Kada su se uzeli, Dejanovi nisi bili saglasni za taj brak. Nisu voljeli Dalilu zbog njene burne prošlosti. Mama Biljana nije željela da čuje za nju. Kada je Deki zamolio da podignu krov i naprave sebi sprat, Biljana je bila izričita da to ne želi, kao da je žena osjetila da će da se desi ovaj haos i ova drama. Onda je Deki to shvatio kao udarac na sebe i ženu koju voli. On je okrenuo leđa svojima i preslio se u Šepak kod nje. Tamo su spajali kraj s krajem i uspjeli, na kraju, da sagrade kuću. Ulagali su zajedno svaki evro. Zarađivali po rijalitijima da bi imali svoje – počinje priču osoba bliska nedavno rastavljenom paru, pa nam otkriva da pobednik “Zadruge 5” ne želi ništa što ga veže za prošlost, a za to ima debeo razlog.

– Dejan je prvo želio iz inata da traži šta mu pripada i ono na šta zakonski ima prava, ono što je stvarao i mučio se, tamo gdje je izgubio i bacio pet godina života. Onda je ipak odustao i neće da čuje za Šepak. Svi njegovi su u čudu jer on zakonski ima pravo na sve što su zajedno stekli. Na kuću i na sve što je u njoj. Na kola, na ogradu, koja je nedavno stavljena. Kao i na zajedničke društvene mreže i Jutjub. Taj kanal je zaradio 8.000 eura otkako su zajedno bili u “Zadruzi”: “Odričem se svega, neću ništa, neka joj je sve na čast. Počinjem tamo gdje sam stao. Imam Aleks i ona i ja ćemo zajedno da zaradimo i stvorimo sve. Neću ništa što je prokleto. Da je valjalo, ne bi mi izmaklo. Neću da se vraćam na malere”, govorio mi je on. Nisam znala zašto takva promjena odjednom. To nije mali kapital. Kuća vrijedi mnogo, kanal vrijedi isto baš, baš mnogo. Da ne pričam o kolima i pokućstvu. Vi ne znate šta je sve Deki sam napravio u Šepku. Sve je sam pravio i ukrašavao. On je vrijedan i talentovan – nastavlja izvor blizak porodici Dragojević, koji na kraju otkriva i zbog čega je zadrugar promijenio mišljenje i neće ništa što je stekao s bivšom ženom:

– Tokom jedne posjete manastiru u Srbiji, gdje je bio s Aleks, ruku mu je pružila vidovita žena koja ga je prepoznala. Bila je puna ljubavi, grlila ga je i nije mogao da je odbije. Molila ga je da popriča s njom, da mu kaže neke stvari. Odvela ga je u stranu i rekla da se mane Dalile i svega što ima veze s njom. Rekla mu je da, ako uzme kola, imaće nesreću i kola će ga koštati života: “Ukoliko uzmeš bilo šta, nećeš dobro da prođeš. Ta žena je, nažalost, kobna i prokleta. Sve njeno je za tebe i za svakog njenog momka opasno. Ona nosi lošu karmu i prokletstvo iz majčine porodice. Obavijena je velom pakla. Ništa, dijete, ne uzimaj. Sve ostavi iza sebe, sve je za tebe opasno.” Rekla mu je i da je pet godina bio u mraku zbog nje i njene energije, koja je užasna. Čim je to čuo, odustao je od bilo čega. Konsultovao se sa svojima i oni su mu rekli da treba da posluša ženu. Oni i bez te žene nisu htjeli da Deki uzima bilo šta od Dalile, da se opet viđa s njom i razvlači po sudovima. Sve kreće od nule. Ostaje kod Biljane u kući, to je njegova kuća. Biće posla za njega jer je momak za primjer. Njega svi vole i otvaraju mu se putevi sada kada nije s Dalilom – završava kućna prijateljica porodice Dragojević za “Republiku“.

