PRVO OGLAŠAVANJE DALILE DRAGOJEVIĆ NAKON SUSRETA SA HUSOM: Pokazala kuću u Šepku, EMOTIVNE RIJEČI

Bivša zadrugarka, koja je osvojila visoko drugo mesto u Zadruzi, sa sobom je kao podršku povela i svoju drugaricu Marijanu Zonjić, za koju je istakla da joj je najveći prijatelj nakon svega što joj se izdešavalo.

Dalila je samo za Pink.rs otkrila svoje prve impresije nakon ulaska u kuću i prvog susreta sa Husom Mujićem koji je željno iščekivala sve vreme, ali i poslala ekskluzivne fotografije svog doma u koji je kročila sa suzama u očima.

Uf… Osećam se jako čudno, nije mi bilo svejedno kada sam se približavala kući. Ne mogu da opišem tu emociju kojuj sam osetila… Sama ta vrata kada su se otvorila i kada sam ga ugledala, taj miris kuće… Sve me je to dotaklo… Kada sam ušla u kuću, sve je na svom mestu bilo, sve je očišćeno i mirisno… Jednostavno, ne mogu da verujem da sam ovde, ovo mi je sve nestvarno sada. Sve kako sam ostavila odlaskom u rijaliti, tako sam sve i našla… To je sve što mogu da kažem – govorila je Dalila kroz suze.

Dragojevićka je samo za Pink.rs poslala fotografije svog doma, koji je izgledao upravo onako kako ga je ostavila kada je krenula za Beograd kako bi ušla u najgledaniji rijaliti format na opvim prostorima, piše Pink.

Facebook komentari