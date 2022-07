Tea Tairović progovorila o ljubavnom životu: Niko me neće, a na meni sve puca

Pjevačica Tea Tairović je govorila o udvaranjima koja se dešavaju, ali je naglasila da sve to nije vrijedno pomena, piše Avaz.

– Udvarača ima. Nije to sad ništa vrijedno pomena. To je onako usput. Ja nemam vremena, niti se na jednom mjestu puno zadržavam, samo udijele komplimente i to je to. Moj ljubavni status je kao i uvijek srednje žalostan. Niko me neće, a na meni sve puca.

Zatim se osvrnula na snimke koji kruže društvenim mrežama, na kojima pjevačica uzima veliki bakšiš.

– To tako izgleda na snimcima, ali to zaista nije tako. A što se tiče nastupa kao što je ovaj, kada smo odvojeni od publike, bakšiš nije nešto čime se mi pjevači vodimo, nego se vodimo time da atmosfera bude odlična. To je ono što bude ili ne bude, niko o tome specijalno ne razmišlja – rekla je ona za “Kurir”.

– Moj maksimum je sada, ali ja se nadam da ću ići i dalje. Iako ne budem, zapravo sam publici zahvalna na svemu što sada imam. Ovo je stvarno nešto što rijetko ko doživi i jako sam srećna.

Na pitanje o kupovini nove nekretninine odgovorila je:

– Ja sam i prije svega ovoga bila stambeno obezbijeđena, ali ko zna vidjet ćemo. Možda. Polako.

