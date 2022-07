PORODICA URGIRA DA FILIP BUDE HOSPITALIZOVAN: Opšti haos u Crikvenici, sestra i majka plaču po cijeli dan

Do kraha ljubavi Filipa Cara i Dalile Dragojević je došlo definitivno, a kako se navodi zavodnik iz Crkvenice ne može da se oporavi.

– Car je potpuno slomljen i uplašen, siguran je da je Dalila sa majkom bacila neke vradžbine na njega, mnogo se plaši toga i baš popušta sa živcima – navodi izvor.

– Žalio se najbližim drugovima da je zapao u kandže opasne vještice. Tvrdi da nikada neće moći da se otarasi opsesije prema Dalili i kaže da je Dejan imao sreće jer je se riješio, ali da se plaši da njemu nema spasa. Razmišlja čak i da pozove Dejana i da mu zatraži oproštaj, ali i da ga pita za savjet ne bi li se nekako spasao Dalile i opsesije koju prema njoj osjeća.

Takođe se navodi da su njegova majka i sestra u jako lošem stanju i da se za Filipa plaše.

– I majka i sestra su mu preplašene, po cijeli dan plaču! Ne znaju šta da rade sa njim, on se ne trijezni. Mrtav pijan legne da spava, a onda ujutru, čim otvori oči, nastavi sa pićem i to cijepa samo žestoko! Predlagale su mu da potraži stručnu pomoć i da zajedno sa njim odu do nekog psihologa ili psihijatra, međutim, on za to neće da čuje! Umislio je da su te vradžbine jače i od medicine, pa se samo zatvara u sebe i ponavlja da mu je Dalila došla glave. Zola je jedini sa kojim komunicira, ali ni on ne može da ga umiri. Majka i sestra su baš zabrinute, hoće na silu da ga hospitaliziju ako se ne smiri za nekoliko dana. Situacija je baš opasna i ozbiljna! Baš mu nije dobro, ali morat će kako zna i umije da se sastavi, u suprotnom će završiti u ludnici – zaključuje izvor, piše Srbija danas.

