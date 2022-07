“JA SAM TRENUTNO ZVIJEZDA” DALILA OTKRILA KAKO ĆE ISKORISTITI POPULARNOST: Ovo su njeni planovi za budućnost

Ona je doživjela veliku popularnost, ali je sebi postavila i neke ciljeve.

Naime, kako je sama istakla u emisiji “Ekskluzivno” ona je vrlo omražena među publikom, dok ima mnogo njih i koji je obožavaju i javno podržavaju, čemu svjedoči i njen visok plasman u najgledanijem rijalitiju.

Snašle su me mnoge stvari! Nisam se još oporavila od rijalitija. Ipak sam tamo bila zatvorena 10 mjeseci. Mnogo toga se izdešavalo. Još uvijek nisam uspjela da odem do kuće, idem sutra. Ne uspijevam da se oporavim, stalno sam u pokretu – otkrila je Dalila.

Prvenstveno da nađem stan, da se negdje stacioniram. I da odem na more planiram. Otići ću negdje, ne na našim prostorima, i biće to nekih 12 do 15 dana. Zaslužila sam da se odmorim. I onda ćemo vidjeti šta ćemo dalje! Kod mene se to nikad ne zna – rekla je ona.

Dalila je svjesna toga da je trenutno vrlo popularna, ali da mora da pametno iskoristi svoju popularnost.

– Ja sam trenutno zvijezda, ali zvijezda koja je jako omražena. Zvijezda preljubnica. Sama sam doprinijela svojim ponašanjem, ali su mi i prilijepili mnoge etikete. Ne dičim se time, ali ova popularnost koju imam trenutno mogu lijepo da iskoristim, ako je pametno iskoristim. Ako se ne osvrćem na loše komentare. Kad uđem ponekad da vidim ko mi to piše, sve mi bude jasno. Naravno da trpim sve to. Ja neću pasti u krevet. Mnogi bi to voljeli. Nema potrebe za tim. Ja sam se razvela, zaljubila sam se u osobu koja je jako slična meni. Ja sam ta koja sam uništila svoj brak, nisam tuđi. A omražena sam mnogo više nego one koje su uništavale tuđe brakove – rekla je Dalila Dragojević, piše Kurir.

