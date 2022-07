DALILA I FILIP ULAZE U ZADRUGU 6? Car UŽIVO U EMISIJI otkrio da li ih gledamo od SEPTEMBRA u Bijeloj kući

Tokom emisije “Narod pita”, voditelj Milan Milošević je ugostio pobednika Dejana Dragojevića, njegovu devojku Aleks Nikolić, kao i Filipa Cara. Voditelj je uključio narednog gledaoca.

– Dobro veče želimo kome – rekao je Milan, piše srbija danas.

– Care, ti si jako simpatičan i privlačan muškarac, ako mogu tako da kažem. Mislim, kad bi imao neku pravu osobu pored sebe, da probudi ono nešto što imaš u sebi. Mislim da je problem ta neka posesivnost…Zanima me, je l’ tačno da ti i Dalila idete u “Zadrugu 6” – pitala je gledateljka.

– Nije tačno, stvarno sam psihički i fizički jako slomljen od dve sezone koje sam spojio. Ova mi je bila teža. Potreban mi je baš dugotrajan odmor. Nemam u planu “Zadrugu 6”, ali mislim da nikad više ne bih mogao da uđem od samog početka – rekao je Car.

– Ja mislim da bi trebao da uđeš u ‘Zadrugu 6’ i da pokažeš da nisi takav – rekla je gledateljka.

– Meni se tamo dese neke stvari i neke moje reakcije. Želim biti autoritet i dominantan u tom odnosu, ali mi nekako ne uspeva to. Mislim da i kada bih se našao opet u rijalitiju i koliko god da volim te avanture, pa mi se dese nedopustive stvari, kao tipa da se zaljubim u udatu ženu – dodao je Filip.

– Ne bih da komentarišem Dalilu sada, vidi ona je bila pre drugačija. Moje mišljenje je da svakako, možda trebate da se odvojite – rekla je gledateljka.

– Ja mislim da su se Dalili desile neke stvari koje su nepredvidive. Sigurno nije mogla da zna da će joj se sve desiti kako joj se desilo. Kad je počelo zaljubljivanje u mene i ona sama se pogubila, pa su njene reakcije i ponašanje postale sasvim neprirodne. Nisam više mogao ni ja sam da obuzdam to njeno ponašanje! Dve pogubljene i istrošene osobe, napravili smo od našeg odnosa, šta smo napravili. Da nju nije to šokiralo, ne bi bile njene takve reakcije, siguran sam. Lako je biti general posle bitke. Ne mogu ni ja za sebe da opravdavam u nekim situacijama, a kamoli nju. Pokušavali smo jedno drugo da ispravimo, ali eto, videli ste kakav epilog je imala ta veza. Da se izdešavalo to napolju i da je išlo normalno – istakao je on.

– Koliko procenata imaš želju da se pomiriš sa njom – pitala je gledateljka.

– Ona se pogubila sva u svemu tome i zato su njene reakcije bile loše. Ona je naučila da vodi odnos, to joj je falinka. Ona je očekivala da će ona i sa mnom voditi odnos, međutim, tu smo udarili jedno na drugo oboje. Smatram da sam, kao muškarac, trebao da imam nekoga uz sebe i koga ću da vodim. Na kraju je i ona sama rekla, da je slušala mene što se tiče ponašanja prema Dejanu, kada je bila dovedena u ćošak, ona je napravila kontru i tim nekim arogantnim stavom, nekako je sama krila ono kako se zapravo oseća. To je najveća greška! Tako i ja psovkama prikrijem svoje pravo stanje…Meni je prioritet svega da ja dođem sutra kući, da vidim napokon svoju porodicu, da pričam sa njima o svemu, a tek onda da vidim kako se osećam kada provedem sam neki period, a isto tako i ona. Da ode svojoj porodici, da dobro razmisli, pa ćemo videti da li imamo perspektivu, da li osećamo ono što smo osećali i osećamo trenutno. Ja sam vrlo realan, koliko god da me pritiskali. Voleo bih da, iako se ne nastavi taj odnos, da budemo korektni i da se gledamo “preko nišana”. Dovoljno smo ona i ja međusobno jedno drugo izuništavali. Ja sam za to da kad se sve slegne, probamo i pokušamo, a ako ne, da bude korektno. Nikad mi nismo dali da prođe! Zaista želim, i njoj i sebi, prirodno okruženje, porodicu i prijatelje u okruženju i onda će se isklistarizirati – rekao je Car.

– Da li misliš da kad ne bi bio sa Dalilom, da li bi se bolje plasirao u superfinalu – pitala je gledateljka.

– Vidite, ja da nisam u mnogim situacijama bio i ove i prošle godine, bolje bih se plasirao – dodao je Car.

– Mnogi misle da si se ti prao upravo postupcima prema Dejanu – rekao je Milan.

– Ja se nikada nisam nikome šlihtao, samo sam bio realan. Znam koliko meni može naneti problema sukob sa Dejanom u mom odnosu. Mi ćemo se raspravljati na konto Dalile, Aleksandre. Svaki put sam joj rekao da kad uđe u sukob sa Dejanom, indirektno mi pravi sukob sa mnom. Prvenstveno, ja da sam hteo dobro Dejanu, ne bih mu se umešao u brak. Ja sam gledao da Dalila ne ulazi u sukobe sa Dejanom, kao i ja, jer će se “kopati” po prošlosti, teške reči i to. Kome to treba? On je imao to pravo kao strana koja je oštećena, da sebi da za pravo neke stvari. Znači, čoveka sam odvojio od žene rođene, sad bih i da ga napadam? Nije mi to bilo normalno, ljudski. Bilo mi je ljudski da spustim glavu i kažem: “Izvini”. Ja kad bih ušao sa njim u raspravu, on bi potkačio i mene, a on je vrlo spretan, a ja ne bih mogao da izdržim. To je bilo nepotrebno, prvenstveno za naš odnos. Govorio sam joj u početku da ne može da ima takav stav prema nekome o koga se ogrešila. Ona se dere na njega, on njoj govori samo da je voli. Meni je stvaralo bes kad me ganjaju devojke da budem sa njima. Evo ti, to je kao da sad Maja udari na Aleksandru… – rekao je Car.

