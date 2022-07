“DOŽIVJELA SAM ŠOK U BANCI” – Dalila se slomila poslije raskida s Carem i njegovog pokušaja da upadne u studio: EVO ŠTA SE DESILO

Sa njom je trebalo da gostuje i Filip Car, međutim, on se nije pojavio. Nakon što je odgledala retrospektivu svoje preljube i odnosa sa Carem, kao i zbog toga što on nije bio tu da joj pruži podršku, Dalila je odlučila da raskine vezu sa njim uživo u emisiji.

Car se nalazio u etno-selu i odmah je krenuo za Šimanovce, ali mu je pristup bio zabranjen. Za vrijeme reklama, Dalila je preslušavala glasovne poruke od njega, a mi smo obavili intervju sa njom.

Zvao me je poslije te izjave i rekao da to nije trebalo tako da se desi, jednostavno, ja pričam u momentima šta osjećam. Da sam neko ko se bavi kalkulacijama, vjerovatno ne bih imala ove postupke koje sam imala i zbog kojih se stidim i sramim. Večeras je trebalo da bude sa mnom, on je izabrao da ode u etno-selo. Kad me je pukla realnost svih ovih snimaka, odlučila sam da kažem kako jeste – priznala je Dalila.

Naprasno je odlučio da dođe u Šimanovce, ovde u emisiju, da priča šta je trebalo da priča, međutim, ne može da upada u emisiju tek tako. Trebalo je zajedno da dođemo ovde, zajedno da prebrodimo sve, odlučio je da ode drugim putem. A odjednom je mogao da dođe kad je čuo šta ja pričam, sad mu odjednom nije bilo loše. Nema više šta da se priča, otpratili smo se sa Instagrama i to je to – dodala je Dragojevićka.

Ja sam u “Zadruzi” pomišljala na ovo, toga sam najviše strahovala, da neće biti uz mene u momentima kada mi je najteže. Izašli smo zajedno odavde, sačekao me je, ja sam odlučila da tu noć provedem sa Marijanom, da se čujem sa roditeljima, on sa svojim. Sutradan smo se našli na finalnoj žurki, bili smo zajedno sve do odlaska u ovu emisiju. Nismo imali nikakav pritisak, sem komentara na društvenim mrežama. On je pregledao sve klipove do ranih jutarnjih sati, nije ni spavao uopšte. Večeras je trebalo da se pojavi, da se suočimo sa realnošću, jer neki klipovi se ne puste u “Zadruzi”, baš da bi se pustili ovdje. Ja mislim da je to razlog njegovog nedolaska, suočavanje. On je bio sa mnom, ostao je da spava, ja sam izašla da završavam obaveze, došla sam u pola 8 nazad, probudila ga da se spremimo, on je skočio i rekao da mu ne pada na pamet – nastavila je Dalila.

Ja sam bila uzrujana cijeli dan, dosta sam kažnjena honorarima, kad sam otišla u banku, doživjela sam šok. Opet sam izgurala taj dan, otišla kod frizera, obukla se, došla u emisiju bez obzira na sve. Njega ne interesuje ništa – dodala je Dragojevićka.

– Šta bi uradila da on sada uđe ovdje?

Ništa ne bih uradila, ništa ne bih imala da kažem. Sve je rečeno, da li je ovo momenat moje kompletne razluđenosti. Vi ne možete ući ni na jednu moju sliku, video, i pročitati nešto pozitivno… To je nevjerovatno. Trenutno sam jako loše, iako dobijam bezbroj poruka da se izdignem, ne mogu da se izdignem – počela je da plače Dalila.

– Tebi zapravo treba podrška osobe zbog koje si sve napustila, očekivala si to…

Očekivala sam to. Imala sam podršku, ja sam se lomila ovako i u stanu zbog tih komentara. On mi kaže da ne čitam, da se ne lomim, ali ne mogu, neizbježno je. Ja nisam spavala uopšte, on kaže da ostaje jer mu je loše. Rekla sam mu: “Evo, ostani, izguraću ja emisiju sama”. Ja u šminkernici, on me zove i kaže da ide u etno-selo. Naravno da ću se osjećati loše. Ovo je definitivan kraj – zaključila je Dragojevićka.

