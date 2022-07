“MOJ OTAC JE PREMINUO!” – Telefonski poziv razorio do temelja Dalilu Dragojević!

U toku emisije “Narod pita”, voditelj Milan Milošević ugostio je Dalilu Dragojević. Uslijedilo je još jedno telefonsko uključenje i javila se Vladana.

– Željela bih da postavim pitanje, neću da vrijeđam, samo bih da pitam brendiranu da li se sjeća šta je sve izgovorila za Novu godinu ispod trema svom tadašnjem mužu i šta mu je sve uradila u garderoberu kad se vratio isječene glave? Ona je šutirala čovjeka koji ju je čuvao pet godina, a Caru riječ nije smjela da kaže. Moj otac je preminuo, ali to što ja ona priredila svom ocu, ja bih se ubila. Mene da gleda otac kako jašem do plafona po četiri puta dnevno, to je sramota. Nije problem što se razvela i što ga je ostavilam ja sam se razvela sa dvoje djece, na normlan način. Problem je sve što mu je uradila poslije toga. Samo nek se sjeti kakve je bljuvotine pričala za Novu godinu dok je pila šampanjac, kako ga je grebala i šta mu je radila kad se vratio isječene glave… Nije imala milosti, a očekuje da narod ima milosti. Prevara i razvod nisu problem, svi se zaljude i odu, a dođu drugi. Problem je kako si se ponašala. Ja neću da te vrijeđam, jer te mnogi vrijeđaju. Izvini molim te, ali sama sebi si to uradila. Ti si trebala da misliš na svog babu kojeg toliko voliš. Meni je žao što moj otac nije sa mnom, a ti svog imaš, a vidi šta si mu priredila – pričala je gledateljka.

– Ja sam na vezi sa ocem i majkom i moj odlazak će biti uskoro. Ja se slažem sa ovim što ste rekli, jer to sam rekla i ja. Loši su mi postupci, nije problem što sam se razvela. Pošto si se vi razveli, naravno da može na miran način, ali u rijalitiju kad živite pod istim krovom sa bivšim mužem, dečkom i njegovom bivšom djevojkom, teško. Mi da smo živjeli na različitoj strani, naravno da se ne bismo sreli. Sve se izdešavalo, a nastavili smo da živimo pod istim krovom – govorila je Dalila.

Ti da si voljela Dejana i vjerovala u brak ne bi u julu išla na oplodnju, a ostavila ga u oktobru – dodala je Vladana.

– To se nije desilo u rijalitiju. To kad se dešavalo nije bilo da ćemo ući u rijaliti. Mene ko god je pitao da li može neko da mi se svidi, oboje smo tvrdili da od toga nema ništa. Nakon mjesec i po dana, desilo se šta se desilo. Ja da sam mogla da biram mjesto, ušla bih kao slobodna djevojka i imala bih turbulenciju, pa biste mogli po tome da me osuđujete. Nisam mogla da biram mjesto i vrijeme, mogla sam samo da biram moje ponašanje, koje nije bilo normalno. Znam da me ne osuđujete zbog razvoda, nego zbog mojih postupaka, napada, šutiranja i skakanja – pričala je Dragojevićka.

– Ja bih da odgovori na sve ispod trema i i garderobera – rekla je gledateljka.

– Ukucajte na Jutjubu, napravite pregled i gledajte klipove koji vas interesuju. Ja ne želim da pričam, nego šaljem publiku da gledaju. Gledajte i uživajte. Dobro ste zapamtili, vidim da vam se dopalo – odbrusila je Dalila.

NAPOMENA: Video materijali objavljeni u ovom tekstu postavljeni su na globalnim internet servisima za javno i besplatno dijeljenje video materijala. Oni nisu vlasništvo portala Haber.ba i portal Haber.ba ne odgovara za njihov sadržaj i autorska prava.

Facebook komentari