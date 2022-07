PRVI SUSRET DALILE I LJUBE POSLIJE ZADRUGE: Nije podržavala njenu vezu sa Carem, a sad se Dragojevićka oglasila

Ljuba je često komentarisala Daliline odnose u kući, a Dragojevićka se plašila njenih reakcija. Inače, Ljuba je bila zakleti protivnik Daliline veze sa Carem.

– Počelo predavanje – napisala je Dalila i stavila srce pred Ljubinog imena.

Potom se Ljuba obratila svojim pratiocima.

– Specijalno za one što nas gotive, sa mnom su najgora osoba na planeti, zlobnica i pakosnica, ali manje pakosna od mene… Gospođica – rekla je Ljuba i pokazala Dalilu.

– To sam ja – dodala je Dalila.

– A tu je i jedna koju mrzite isto, ali nju zabole, ionako je mala. Da je valjala, porasla bi – pokazala je Pantovićeva Matoru.

– Jadniju stvar od njihove zadnje tuče nisam vidjela! Da je onako vuče po podu – to je njegova bolest, a mirenje poslije toga je njena bolest. Ozbiljan razgovor ću imati sa Dalilom kad izađe i nadam se da će je biti sramota kad bude vidjela video prikaz svoje “divne veze”, pa da će se osvijestiti nakon toga. To me podsjeća na stokholmski sindrom gdje žrtva pravda zlostavljača, krivi sebe i njega brani. Međutim, sve je to njen izbor tako da je meni još više poražavajuće. Rekli su mi ljudi i da je meni “je*ao majku” zbog čestitke gdje sam Dalili napisala da cu joj natrljati na nos, i da treba da bude sama. Ako je to rekao (nisam lično čula), onda nek je* svoju mamu koja ga nije vaspitala i pored koje je izrastao u klošara i ženomrsca, u stoku i koljača iz Crkvenice. Ako to nije rekao, onda povlacim riječi – izjavila je Ljuba Patović dok su oni bili u rijalitiju, prenosi Kurir.rs.

