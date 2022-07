DALILU OTAC NEĆE DOČEKATI IZ ZADRUGE! BABO HUSO SE OGLASIO PRED SAM KRAJ:Evo šta je razlog

Naime, on je istakao da se ne osjeća zdravstveno dobro, i ne želi sebe da izlaže dodatnom stresu zbog eventualnih neprijatnih situacija koje može da se dogode. Mujić smatra da ni njegov bivši zet Dejan Dragojević, ali i njegova kćerka Dalila neće odnjeti pobjedu, dok za Filipa Cara smatra da je najgori čovjek koji se ikada pojavio u rijalitiju.

– Dobro će proći valjda. Po ovim reakcijama mislim da Dejan i Dalila neće pobijediti, to će neko drugi. Filip Car ne može da pobijedi, on je najgora osoba koja se pojavila u rijalitiju ikada. Šta je sve izgovorio, ne vrijedi mu ni pobjeda ništa. On je ker koji laje, a ne ujeda – rekao je on i dodao:

– Nisam dobro zdravstvenog stanja, ne mogu da se raspravljam sa Dragojevićima da se izlažem stresu. Nisam za to spreman. Biće tamo neko ko će je dočekati. Šta ću ja, moram oprostiti kćerki, mnogo će vremena trebati… Treba da se raziđemo kao ljudi.

Huso kaže da bi volio da se Dejan i Dalila pomire.

– Mislim da bi mogli da se pomire, prošli su ono što nisu prošli. Oboje su imali greške, ali volio bih da su zajedno da žive bez problema, piše Novi.

